En medio de la investigación contra la AFA, Chacarita publicó un comunicado para respaldar a "Chiqui" Tapia

El club que compite en la Primera Nacional expresó su "absoluto respaldo" a las máximas autoridades de la AFA y cuestionó las publicaciones periodísticas que dieron cuenta del avance de la investigación. "El Club Atlético Chacarita Juniors expresa su absoluto respaldo al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a toda la conducción de la AFA, ante la difusión de versiones periodísticas que no se corresponden con lo expresado en el comunicado oficial emitido por nuestra Casa Madre", señaló la institución.