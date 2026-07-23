En medio de la investigación contra la AFA, Chacarita publicó un comunicado para respaldar a "Chiqui" Tapia

Resumen para apurados
- Chacarita Juniors respaldó en redes a Claudio Tapia y a la AFA frente a una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. por presuntas irregularidades financieras.
- El apoyo del club surge tras revelarse que el FBI incautó teléfonos de dirigentes. Chacarita pidió actuar con responsabilidad informativa y confiar en las autoridades.
- El pronunciamiento busca blindar institucionalmente a la conducción de la AFA ante el crecimiento de la causa judicial internacional y su impacto mediático.
En medio de la repercusión por la investigación que impulsa el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presuntas maniobras financieras vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Chacarita Juniors salió públicamente a respaldar a Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino y al resto de la conducción de la entidad mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.
El club que compite en la Primera Nacional expresó su "absoluto respaldo" a las máximas autoridades de la AFA y cuestionó las publicaciones periodísticas que dieron cuenta del avance de la investigación. "El Club Atlético Chacarita Juniors expresa su absoluto respaldo al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Fabián Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a toda la conducción de la AFA, ante la difusión de versiones periodísticas que no se corresponden con lo expresado en el comunicado oficial emitido por nuestra Casa Madre", señaló la institución.
El mensaje de apoyo a la conducción de la AFA
En el texto, Chacarita también ratificó su confianza en las autoridades de la AFA y destacó "el trabajo que vienen desarrollando en favor del crecimiento, la jerarquización y el fortalecimiento institucional del fútbol argentino".
Además, la institución llamó a actuar "con responsabilidad en el tratamiento de la información", al considerar que la difusión de determinadas versiones "puede generar confusión y afectar injustamente el prestigio de las personas y de las instituciones". Finalmente, reafirmó su compromiso con la defensa de la institucionalidad y reiteró su acompañamiento a Tapia, Toviggino y a toda la conducción de la AFA.
El comunicado fue publicado pocas horas después de que trascendiera que fiscales y agentes del FBI ampliaron la investigación sobre presuntas maniobras financieras vinculadas con la AFA.