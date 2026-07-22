Opinión

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida

Las estadísticas confirman la percepción social de que todavía falta mucho por recorrer para que el ingreso se recupere frente a tantos años de inflación.

Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 6 Hs

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