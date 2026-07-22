Opinión Radiografía de una sociedad que se percibe empobrecida Las estadísticas confirman la percepción social de que todavía falta mucho por recorrer para que el ingreso se recupere frente a tantos años de inflación. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Luis CaputoJavier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Violencia contra las madres: la ONU pide reconocer una realidad que suele pasar desapercibida La reelección, el peronismo alternativo y los candidatos de alquiler Plan de deuda previsional: una oportunidad que no conviene dejar pasar Mucho más que fútbol