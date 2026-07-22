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Un juvenil de Atlético Tucumán fue convocado a la Selección Sub-20 de Bolivia

El futbolista tendrá una nueva experiencia internacional en su etapa formativa.

NUEVO SUEÑO. Tras ser convocado a la selección boliviana Sub-17, Ivo Veinovich ahora forma parte de la convocatoria con la Sub-20.
NUEVO SUEÑO. Tras ser convocado a la selección boliviana Sub-17, Ivo Veinovich ahora forma parte de la convocatoria con la Sub-20.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ivo Vienovich, arquero juvenil de Atlético Tucumán, fue convocado por la Selección Sub-20 de Bolivia para entrenar y jugar amistosos ante Brasil entre julio y agosto.
  • El salteño llegó al club en 2021 desde Gimnasia y Tiro. Con antecedentes en la Sub-17 boliviana, accede a esta citación gracias a la nacionalidad de su abuelo materno.
  • Esta experiencia internacional frente a Brasil potencia la formación del juvenil, fortaleciendo su objetivo de consolidarse y debutar en la Primera de Atlético Tucumán.
Resumen generado con IA

Ivo Vienovich, arquero de las divisiones juveniles de Atlético Tucumán, fue convocado por la Selección de Bolivia Sub-20 para participar de un microciclo de trabajo y de dos amistosos internacionales frente a Brasil.

El futbolista integra la lista de 31 jugadores citados por el entrenador Óscar Villegas y su cuerpo técnico. La concentración se desarrollará entre el 30 de julio y el 13 de agosto como parte de la preparación del seleccionado juvenil boliviano.

Es salteño, juega en la Sexta de Atlético Tucumán y fue convocado a la Sub-17 de Bolivia

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Durante ese período, Bolivia disputará dos encuentros amistosos ante Brasil. Los partidos están programados para el 8 y el 12 de agosto en Río de Janeiro.

Vienovich vive en Tucumán desde 2021, cuando llegó para probarse en PreAFA. Antes había dado sus primeros pasos en Gimnasia y Tiro de Salta, club en el que jugó desde los seis hasta los 12 años, antes de instalarse en la provincia para continuar su formación en Atlético.

Su vínculo con Bolivia proviene de su familia materna: su abuelo nació en Potosí y se crio en Tarija antes de radicarse en Salta. Ahora, el joven arquero tendrá una nueva oportunidad internacional mientras continúa persiguiendo su objetivo de llegar a Primera División.

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