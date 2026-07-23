Atlético Tucumán trabaja para resolver una inhibición que podría afectar a su único refuerzo

Según indica el sitio, la prohibición comenzó a regir el 13 de julio de este año y se extiende por tres períodos de inscripción. La medida podría impedir que Julián Fernández, único refuerzo del “Decano” hasta el momento, sea habilitado para el partido de este domingo frente a Independiente Rivadavia, en caso de que el club no consiga levantar la sanción a tiempo.