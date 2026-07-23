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Atlético Tucumán trabaja para resolver una inhibición que podría afectar a su único refuerzo

Una prohibición de registro figura vigente desde el 13 de julio y podría condicionar la habilitación de Julián Fernández. Desde el club aseguraron que ya trabajan para solucionar la situación antes del debut.

EN MARCHA. Julián Fernández se entrena en Ojo de Agua a la espera que se resuelva su registro.
EN MARCHA. Julián Fernández se entrena en Ojo de Agua a la espera que se resuelva su registro. Foto: Prensa Atlético Tucumán
Hace 32 Min

Resumen para apurados

  • La FIFA inhibió a Atlético Tucumán este 13 de julio por deudas administrativas, impidiéndole habilitar a su único refuerzo, Julián Fernández, para el debut del domingo.
  • La sanción por tres períodos figura en la lista oficial de la FIFA. Desde la dirigencia afirmaron que ya gestionan el pago para levantar la medida antes del partido.
  • Si el club resuelve la inhibición rápidamente, Julio César Falcioni podrá contar con Fernández frente a Independiente Rivadavia en el inicio del Torneo Clausura.
Resumen generado con IA

Mientras Atlético Tucumán continúa trabajando en aspectos tácticos de cara al debut y busca cerrar sus últimos refuerzos antes del cierre del mercado de pases, una nueva inhibición de la FIFA para registrar futbolistas apareció en la página oficial de la entidad.

Según indica el sitio, la prohibición comenzó a regir el 13 de julio de este año y se extiende por tres períodos de inscripción. La medida podría impedir que Julián Fernández, único refuerzo del “Decano” hasta el momento, sea habilitado para el partido de este domingo frente a Independiente Rivadavia, en caso de que el club no consiga levantar la sanción a tiempo.

Atención, Atlético Tucumán: la AFA extendió el cierre del mercado de pases

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La Lista de Prohibiciones de Registro de la FIFA reúne a los clubes de todo el mundo que se encuentran temporalmente imposibilitados de inscribir nuevos jugadores. Estas medidas pueden originarse por distintas infracciones, entre ellas disputas económicas o incumplimientos normativos.

“La Lista de Prohibición de Registro de la FIFA es un recurso fundamental para la comunidad futbolística, ya que detalla los clubes de todo el mundo que actualmente enfrentan prohibiciones de registro impuestas por la FIFA”, explica la entidad en su página oficial.

Además, precisa que la herramienta busca garantizar la transparencia y mantener informadas a las federaciones, confederaciones, instituciones, futbolistas y representantes sobre los clubes que no están autorizados a registrar incorporaciones durante el período establecido.

Un juvenil de Atlético Tucumán fue convocado a la Selección Sub-20 de Bolivia

Un juvenil de Atlético Tucumán fue convocado a la Selección Sub-20 de Bolivia

Cabe aclarar que este tipo de inhibiciones suele responder a cuestiones administrativas o económicas que, una vez regularizadas, pueden levantarse en poco tiempo.

Captura de pantalla del sitio oficial de inhibiciones de la FIFA. Captura de pantalla del sitio oficial de inhibiciones de la FIFA.

En el club confían en resolverlo

Desde Atlético intentaron llevar tranquilidad ante la aparición de la nueva inhibición. “Estamos en vías de solucionarlo”, respondió un vocero de la comisión directiva, aunque no brindó mayores precisiones sobre el origen de la sanción ni sobre los plazos para levantarla. 

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De esta manera, en 25 de Mayo y Chile trabajan para regularizar la situación y conseguir que Fernández quede habilitado para estar a disposición de Julio César Falcioni.

Atlético recibirá a Independiente Rivadavia este domingo, desde las 15, en el estadio Monumental José Fierro, por la primera fecha del Torneo Clausura.

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