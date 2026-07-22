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El fixture de Atlético Tucumán en el Clausura: los partidos que pueden marcar su futuro

El “Decano” afrontará una seguidilla clave ante rivales directos en la lucha por la permanencia.

LA EXCEPCIÓN. El camino de Atlético en el Clausura será idéntico al del torneo del primer semestre, salvo por un detalle: el duelo frente a River se disputará en la fecha 9, a mitad del campeonato. En el Apertura, en cambio, el partido fue reprogramado para la última jornada debido al paro de la AFA.
LA EXCEPCIÓN. El camino de Atlético en el Clausura será idéntico al del torneo del primer semestre, salvo por un detalle: el duelo frente a River se disputará en la fecha 9, a mitad del campeonato. En el Apertura, en cambio, el partido fue reprogramado para la última jornada debido al paro de la AFA.
Por Diego Caminos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán inicia este domingo el Torneo Clausura en Argentina ante rivales directos, buscando sumar puntos decisivos para evitar el descenso a Segunda División.
  • Replicando el fixture del Apertura, el Decano busca superar su flojo arranque del primer semestre, ahora con un esquema consolidado bajo la conducción de Julio César Falcioni.
  • Un buen inicio ante competidores directos en la tabla baja resultará determinante para definir el futuro de Atlético Tucumán en la máxima categoría del fútbol argentino.
Resumen generado con IA

El parate mundialista ya llegó a su fin. La Liga Profesional retomará la acción este jueves con tres partidos que marcarán el estreno del torneo Clausura, certamen en el que Atlético Tucumán intentará mostrar una mejor versión que la exhibida durante la primera parte del año. El objetivo es claro: sumar la mayor cantidad de puntos posible para despejar cualquier duda en torno a la permanencia en Primera División.

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El recorrido del “Decano” será un espejo de lo que fue el fixture del Apertura; es decir, tendrá el mismo camino y se encontrará, en idéntico orden, con los rivales que ya enfrentó durante el primer semestre. Por eso, el estreno será el mismo que en enero de este año: frente a Independiente Rivadavia, aunque esta vez no será en Mendoza, sino en el Monumental José Fierro, este domingo desde las 15.

Desde el debut, Atlético afrontará durante las fechas iniciales un desafío casi idéntico al de la rueda anterior. Enfrentará prácticamente de manera consecutiva a varios rivales directos en la lucha por la permanencia: equipos que, al igual que el “Decano”, se encuentran en la parte baja de las tablas Anual y de promedios.

El primer duelo directo de esta seguidilla clave será en la fecha 2 frente a Central Córdoba, este jueves desde las 21.15 en Santiago del Estero. Mientras el equipo de Julio César Falcioni ocupa los puestos 27° y 25° en las tablas Anual y de promedios, respectivamente, el “Ferroviario” se ubica 25° y 24°. Por eso, un triunfo en tierras santiagueñas tendrá el valor simbólico de “seis puntos” y le permitirá recortar distancias ante un equipo que pelea por los mismos objetivos.

El camino continuará en la fecha 3 contra Huracán, el lunes 3 de agosto, también desde las 21.15. Será el segundo partido consecutivo como visitante para el “Decano”, a diferencia de lo ocurrido en el Apertura, cuando disputó esos dos encuentros seguidos como local. Luego volverá a enfrentar a un rival directo en la fecha 4, esta vez en casa: Sarmiento.

El “Verde” no corre tanto peligro en la tabla Anual, en la que se encuentra 21°, pero sí en la de promedios, donde ocupa el puesto 28°. En la fecha 5, Atlético cerrará esta seguidilla clave frente a Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba, equipo que actualmente se encuentra en zona de descenso tanto en la tabla Anual como en la de promedios, en las que marcha 30°.

Después tendrá dos encuentros consecutivos como local frente a los equipos cordobeses, Instituto y Belgrano, y recién volverá a medirse con rivales directos en la lucha por la permanencia en la fecha 11, ante Aldosivi (que actualmente está descendiendo por la tabla Anual), y en el cierre del Clausura, en la fecha 16, contra Banfield, que ocupa el puesto 27° en los promedios. Ambos duelos clave serán en condición de visitante.

Cuentas pendientes

Con el fixture sobre la mesa, el gran desafío para el “Decano” será no repetir el flojo arranque que tuvo en el Apertura y que lo condenó a remar desde el fondo durante el resto del certamen. En la primera rueda, Atlético sólo pudo ganarle a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, por 4-0, en lo que fue la única victoria de Hugo Colace antes de su destitución.

En el resto de los duelos clave, el equipo empató como local frente a Central Córdoba, 0-0, y perdió 2-1 ante Sarmiento. Además, cayó 2-1 en el estreno contra la “Lepra” y no pudo con Huracán en el José Fierro, donde igualó 1-1. Luego perdió 2-1 y 3-1 ante Instituto y Belgrano en Córdoba, resultados que terminaron provocando el cierre del ciclo de Colace.

En cuanto a los otros rivales directos, ya bajo el mando de Falcioni, tampoco pudo superar como local a Aldosivi ni a Banfield: ambos partidos terminaron igualados 1-1.

Sin embargo, el escenario actual invita a mejorar las expectativas. Aquel Atlético que inició el Apertura era un equipo que intentaba encontrar su identidad y su funcionamiento al mismo tiempo que debía disputar partidos determinantes.

El equipo de Falcioni, en cambio, parece llegar al Clausura con un funcionamiento más consolidado y varios aspectos de su juego ya aceitados. El plantel arriba con confianza después de las grandes victorias ante River y Talleres y con ritmo luego de una extensa pretemporada en la que el cuerpo técnico continuó trabajando los aspectos tácticos de su preferencia.

Por todo lo mencionado, esta vez Atlético no puede darse el lujo de tomar carrera para comenzar a conseguir resultados recién sobre el cierre del torneo. El fixture y las tablas exigen que el “Decano” sume desde el inicio, mientras que el presente del equipo de Falcioni invita a pensar que tiene con qué hacerlo.

El fixture completo

Fecha 1: Independiente Rivadavia
Fecha 2: Central Córdoba
Fecha 3: Huracán
Fecha 4: Sarmiento
Fecha 5: Estudiantes de Río Cuarto
Fecha 6: Instituto
Fecha 7: Belgrano
Fecha 8: Racing
Fecha 9: River
Fecha 10: Aldosivi
Fecha 11: Barracas Central
Fecha 12: Gimnasia y Esgrima La Plata
Fecha 13: Rosario Central
Fecha 14: Tigre
Fecha 15: Argentinos Juniors
Fecha 16: Banfield

Temas Julio César FalcioniArgentinaAtléticoHugo Colace
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