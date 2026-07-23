La Provincia oficializó la denuncia por la venta ilegal de terrenos fiscales en El Cadillal

Medidas investigativas

En la presentación solicitó que la causa fuera remitida a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos que dirige Mariana Rivadeneira, la producción de diversas medidas probatorias y la adopción de acciones destinadas a resguardar los inmuebles fiscales. Entre las medidas requeridas figuran una inspección ocular realizada por el personal de la Dirección General de Catastro y de la División Ingenieros de la Policía para identificar eventuales ocupantes, confeccionar una planimetría georreferenciada y determinar la situación dominial de los terrenos. También pidió que se libre oficio a las empresas de telefonía para identificar a los titulares de los números publicados en los avisos, que intervenga la Unidad de Investigación de Delitos Telemáticos para preservar las publicaciones de Facebook e identificar a sus responsables y que, si se comprueba la ocupación de los predios, se solicite la restitución provisoria de los inmuebles al Estado.