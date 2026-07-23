Seguridad

La Provincia oficializó la denuncia por la venta ilegal de terrenos fiscales en El Cadillal

La investigación comenzó luego de que se difundieran publicaciones en Facebook ofreciendo lotes en una zona de dominio público.

Imagen ilustrativa
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Por Micaela Pinna Otero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán denunció penalmente la venta ilegal de terrenos fiscales protegidos en El Cadillal, los cuales eran comercializados a través de redes sociales.
  • La maniobra operaba desde 2010 alegando falsos derechos hereditarios. En Facebook se ofrecían lotes del Estado por hasta $40 millones mediante boletos ilegítimos.
  • La Justicia busca identificar a los responsables, restituir los inmuebles al Estado y frenar la deforestación clandestina en una zona de alto valor ambiental.
Resumen generado con IA

El Superior Gobierno de la Provincia formalizó una denuncia penal para que se investigue la presunta venta ilegal de terrenos fiscales en El Cadillal y se identifique a los responsables de comercializar loteos irregulares a través de redes sociales. También requirió medidas urgentes para resguardar los inmuebles y garantizar el avance de la investigación.

La investigación se inició a partir de la difusión de publicaciones en Facebook en la cual un usuario llamado “Viví el Cadillal MIS Dulces Tentaciones” ofrecía terrenos en la zona de Ampliación Villa del Parque. Tras una serie de averiguaciones encabezadas por la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, ayer el abogado Santiago Luis Xamena, en representación del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, formalizó ante la Justicia Penal una denuncia contra autores desconocidos por los presuntos delitos de usurpación y tentativa de estelionato para indagar a fondo la presunta maniobra destinada a usurpar y comercializar de manera fraudulenta lotes pertenecientes al Estado provincial en El Cadillal.

Usurpaciones: ¿qué ocurrirá con los ocupantes irregulares de El Cadillal?

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De acuerdo con el documento, personas no identificadas ofertaban a través de Facebook terrenos ubicados en una zona de dominio público provincial, presentándose como supuestos titulares con facultades para disponer de ellos, pese a tratarse de bienes inalienables. Los terrenos se encuentran en un sector que, según las autoridades provinciales, debe permanecer protegido de los desarrollos inmobiliarios por su valor ambiental y arqueológico.

PUBLICIDAD. El anuncio de la venta de terrenos que permitió a la Fiscalía de Estado iniciar una investigación. PUBLICIDAD. El anuncio de la venta de terrenos que permitió a la Fiscalía de Estado iniciar una investigación.

“El área de El Cadillal se encuentra amparada bajo el régimen de Dominio Público del Estado. Fue librado por el Gobierno de Tucumán al uso público, como espacios de disfrute para todos los habitantes, tanto paisajísticos, turísticos, estéticos y de recreación. Los loteos e intervenciones clandestinas aquí denunciadas generan un impacto devastador, produciendo acciones de desmonte con fines económicos e inmobiliarios que conmueven seriamente la masa boscosa y el uso del suelo”, argumentó el representante de la Fiscalía de Estado en su escrito. También recordó que el área está protegida por el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Tucumán (Ley 8.304), que la clasifica como de muy alto valor de conservación y prohíbe su transformación.

Venta de terrenos del Estado en El Cadillal: "Hay organizaciones que promueven loteos clandestinos", dijo Ferrazzano

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Medidas investigativas

En la presentación solicitó que la causa fuera remitida a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos que dirige Mariana Rivadeneira, la producción de diversas medidas probatorias y la adopción de acciones destinadas a resguardar los inmuebles fiscales. Entre las medidas requeridas figuran una inspección ocular realizada por el personal de la Dirección General de Catastro y de la División Ingenieros de la Policía para identificar eventuales ocupantes, confeccionar una planimetría georreferenciada y determinar la situación dominial de los terrenos. También pidió que se libre oficio a las empresas de telefonía para identificar a los titulares de los números publicados en los avisos, que intervenga la Unidad de Investigación de Delitos Telemáticos para preservar las publicaciones de Facebook e identificar a sus responsables y que, si se comprueba la ocupación de los predios, se solicite la restitución provisoria de los inmuebles al Estado.

Cómo funciona una oferta de terrenos en una zona investigada de El Cadillal

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Según le informó uno de los presuntos vendedores a LA GACETA, los lotes ofrecidos tendrían superficies de 600, 820 y 1.200 metros cuadrados. Los primeros dos estarían valuados en $15 millones y el más grande en $40 millones. El hombre también indicó que al completar la transacción le entrega a los compradores un boleto de compraventa con cesión de posesión ya que no tiene los terrenos escriturados.

EVIDENCIA. Los lotes eran ofrecidos en grupos de Facebook. EVIDENCIA. Los lotes eran ofrecidos en grupos de Facebook.

De acuerdo a las primeras averiguaciones que realizaron las autoridades provinciales, la maniobra fraudulenta habría comenzado en 2010, cuando los responsables empezaron a comercializar tierras en la villa turística asegurando contar con documentación que acreditaba supuestos derechos hereditarios sobre esos inmuebles.

Una condena que define cuál es el rumbo de las usurpaciones en El Cadillal

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Finalmente, Xamena solicitó que la denuncia sea tramitada como Asunto de Feria, con habilitación de días y horas inhábiles. Fundamentó el pedido en que las publicaciones de venta continúan activas y que cualquier demora podría facilitar nuevas transferencias ilegítimas, agravar el perjuicio patrimonial para la Provincia y frustrar el éxito de las medidas probatorias solicitadas.

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