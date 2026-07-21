El Gobierno aseguró que los salarios comenzaron a recuperarse, aunque admitió que el proceso será lento

Las declaraciones se conocieron luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que los salarios del sector privado registrado crecieron un 2% en mayo, una cifra inferior a la inflación de ese mes, que alcanzó el 2,1%. La misma dinámica se observa tanto en la comparación interanual como en el acumulado de los primeros cinco meses del año.