Política

El Gobierno aseguró que los salarios comenzaron a recuperarse, aunque admitió que el proceso será lento

La Casa Rosada defendió la marcha de la economía, destacó el crecimiento de las exportaciones y atribuyó las demoras en partidas del PAMI a las restricciones presupuestarias.

Adrián Ravier, vocero presidencial.
Adrián Ravier, vocero presidencial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este martes, el vocero Adrián Ravier afirmó en Casa Rosada que los salarios iniciaron una recuperación en junio impulsada por la menor inflación en Argentina.
  • El anuncio sucede tras datos del INDEC de mayo, donde los salarios crecieron 2% frente a un 2,1% de inflación, y ante demoras presupuestarias en el PAMI por el ajuste fiscal.
  • El Gobierno prevé un crecimiento económico sostenido hasta 2027 y descarta devaluar el peso, apostando a reducir impuestos para mejorar la competitividad exportadora.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional aseguró este martes que los salarios comenzaron a mostrar una recuperación a partir de junio, impulsados por la desaceleración de la inflación, aunque reconoció que el proceso será gradual y todavía genera tensiones.

Durante una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que "hay expectativa de que a partir de junio se produzca una mejora en la situación salarial por la baja de la inflación", al tiempo que admitió que la recomposición del poder adquisitivo "lleva tiempo".

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No obstante, el funcionario sostuvo que, si se toma como referencia noviembre de 2023, los salarios muestran una tendencia de recuperación, en línea con la evolución de la economía.

Las declaraciones se conocieron luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que los salarios del sector privado registrado crecieron un 2% en mayo, una cifra inferior a la inflación de ese mes, que alcanzó el 2,1%. La misma dinámica se observa tanto en la comparación interanual como en el acumulado de los primeros cinco meses del año.

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Pese a esos datos, Ravier insistió en que la mejora del salario real comenzaría a reflejarse desde junio gracias a una menor presión inflacionaria. Además, destacó las perspectivas económicas del Gobierno y afirmó que, de cumplirse las proyecciones oficiales, 2027 marcará el tercer año consecutivo de crecimiento económico.

En otro tramo de la conferencia, el vocero resaltó el desempeño del sector exportador y sostuvo que el nivel récord de las ventas al exterior fortalece el frente externo de la economía.

"El alentador desempeño del sector exportador contradice la postura del tipo de cambio atrasado", aseguró. Según explicó, el aumento de la competitividad de las exportaciones industriales puede lograrse mediante la reducción de impuestos y regulaciones -el denominado "costo argentino"- y no a través de una devaluación del peso. En ese sentido, afirmó que recurrir a una depreciación cambiaria implicaría "barrer los problemas estructurales bajo la alfombra".

Por último, Ravier se refirió a la situación del PAMI y reconoció que existen "tensiones" en el organismo. Admitió que algunas partidas presupuestarias sufren demoras, aunque atribuyó esas dificultades a las restricciones fiscales que enfrenta la administración nacional y al objetivo de mantener el equilibrio de las cuentas públicas.

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