La inflación mayorista se desaceleró en junio: fue de 1,1% y acumuló 33,7% en los últimos 12 meses

Resumen para apurados
- El Indec informó este viernes en Argentina que la inflación mayorista se desaceleró al 1,1% en junio, registrando una suba acumulada del 33,7% en los últimos 12 meses.
- La suba fue impulsada por los productos importados, que aumentaron un 2,3% frente al 1% de los nacionales, con fuerte incidencia de los sectores químico y agropecuario.
- Esta desaceleración en el canal mayorista anticipa una menor presión sobre los precios minoristas de los próximos meses, consolidando la tendencia a la baja de la inflación.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este viernes que los precios mayoristas registraron un incremento de 1,1% en junio. En la comparación interanual, el incremento fue de 15,6%, mientras que el acumulado de 2026 alcanzó el 33,7%.
El relevamiento oficial indicó que los productos nacionales tuvieron una variación de 1,0% durante el sexto mes del año, mientras que los productos importados registraron un alza más pronunciada, de 2,3%.
Entre los productos nacionales, el organismo señaló que los principales aportes positivos provinieron de las divisiones sustancias y productos químicos, con una incidencia de 0,26 puntos porcentuales; productos agropecuarios, con 0,23 puntos porcentuales; productos refinados del petróleo, con 0,19 puntos porcentuales; y energía eléctrica, con 0,13 puntos porcentuales.
En sentido contrario, el rubro petróleo crudo y gas tuvo una incidencia negativa sobre el índice general, al restar 0,56 puntos porcentuales.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 17, 2026
Los precios mayoristas aumentaron 1,1% en junio de 2026 respecto del mes previo y 33,7% interanual https://t.co/5bJfMg1x6K pic.twitter.com/qxUAmgLLDU
Cómo evolucionaron los otros índices
El informe oficial también dio cuenta de la evolución del Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que registró una variación mensual de 1,1%, en línea con el comportamiento del IPIM.
En este caso, los productos nacionales aumentaron 1,1%, mientras que los importados subieron 2,2%. Según el Indec, la evolución de ambos indicadores estuvo influida por la dinámica de los precios internacionales y la variación de los costos internos.
Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también mostró un incremento de 1,1% en junio.
Dentro de este indicador, los productos primarios registraron una caída de 0,6%, mientras que los productos manufacturados y la energía eléctrica aumentaron 1,8%. El Indec destacó que el avance de la industria manufacturera y de la energía eléctrica logró compensar la baja observada en las materias primas.