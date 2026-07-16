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¿Por qué es importante el proceso de desinflación?

Un índice de precios bajo control brinda un escenario de certidumbre tanto para el consumo como para las inversiones.

EN LAS GÓNDOLAS. Los alimentos no registraron fuertes reajustes.
EN LAS GÓNDOLAS. Los alimentos no registraron fuertes reajustes.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 4 Hs

Los pronósticos del mercado se cumplieron. La inflación de junio estuvo por debajo del 2% y, esas estadísticas oficiales, marcan un retroceso en materia de precios. Pero, ¿qué explicó la desaceleración de junio? A diferencia de otros meses, los precios estacionales no jugaron a favor del proceso desinflacionario: aumentaron 3,38% mensual, casi sin cambios respecto al 3,48% de mayo, explica Portfolio Personal Inversiones (PPI). Los regulados, por su parte, avanzaron 2,30%, manteniéndose muy por debajo del pico de 5,08% de marzo, aunque en niveles similares a los del mes previo (2,40%), reflejando los ajustes en tarifas. “La verdadera noticia volvió a estar en la inflación núcleo, que desaceleró hasta 1,57% mensual desde 1,90% en mayo, su menor registro desde julio de 2025 (1,48%)”, puntualiza. Desde otra perspectiva, los precios de los bienes desaceleraron hasta 1,35% desde 1,99% en mayo, marcando su menor ritmo desde julio de 2025 (1,36%). Los servicios, en cambio, aceleraron hasta 2,88% desde 2,50%, ampliando nuevamente la brecha entre ambos componentes. Dentro de este componente, lo más negativo fue la aceleración de los servicios no regulados de a 3,26% desde 2,26%. Así, la inflación de bienes volvió a ubicarse un mes más por detrás de la de servicios, que no logran penetrar el 2% desde octubre 2020.

En Tucumán, las canastas básicas subieron menos que la inflación

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¿Por qué importa que siga el proceso de desinflación? Según PPI, además de dar mayor certidumbre a las decisiones de consumo e inversión en el mediano y largo plazo, en el corto plazo, apuntala la recuperación del salario real. En abril, los salarios del sector privado registrado crecieron 1,4% en términos reales y estimamos que también habrían vuelto a ganarle a la inflación tanto en mayo como en junio. “Esto resulta especialmente relevante porque el consumo privado explica cerca del 78% del PBI y, al mismo tiempo, el crédito al consumo (indicador adelantado de la demanda) se mantiene estancado en niveles de hace más de un año”, explica.. En este contexto, una mejora sostenida del poder adquisitivo pasa a ser el principal motor para vigorizar el crecimiento.

El dólar oficial quiebra la tendencia bajista: el mercado recalibra las bandas tras el dato de inflación

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Para este mes PPI estima que el proceso de desinflación continuará. “Si bien las consultoras privadas detectaron una aceleración de los precios en la primera semana del mes, explicada principalmente por ajustes tarifarios habituales de comienzos de período, el resto de las variables sigue jugando a favor”, expresa.

Las naftas

El tipo de cambio oficial incluso acumula una baja nominal de 1,4% desde principios de mes y los precios de los combustibles locales permanecen prácticamente sin cambios, pese a la reciente suba del Brent, que en los últimos días cerró en U$S 84,70 por barril. Esto le quita velocidad a la posibilidad de un retoque considerable en el valor de las naftas, un componente que, generalmente, le da energía a la inflación.

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