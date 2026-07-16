¿Por qué es importante el proceso de desinflación?

Los pronósticos del mercado se cumplieron. La inflación de junio estuvo por debajo del 2% y, esas estadísticas oficiales, marcan un retroceso en materia de precios. Pero, ¿qué explicó la desaceleración de junio? A diferencia de otros meses, los precios estacionales no jugaron a favor del proceso desinflacionario: aumentaron 3,38% mensual, casi sin cambios respecto al 3,48% de mayo, explica Portfolio Personal Inversiones (PPI). Los regulados, por su parte, avanzaron 2,30%, manteniéndose muy por debajo del pico de 5,08% de marzo, aunque en niveles similares a los del mes previo (2,40%), reflejando los ajustes en tarifas. “La verdadera noticia volvió a estar en la inflación núcleo, que desaceleró hasta 1,57% mensual desde 1,90% en mayo, su menor registro desde julio de 2025 (1,48%)”, puntualiza. Desde otra perspectiva, los precios de los bienes desaceleraron hasta 1,35% desde 1,99% en mayo, marcando su menor ritmo desde julio de 2025 (1,36%). Los servicios, en cambio, aceleraron hasta 2,88% desde 2,50%, ampliando nuevamente la brecha entre ambos componentes. Dentro de este componente, lo más negativo fue la aceleración de los servicios no regulados de a 3,26% desde 2,26%. Así, la inflación de bienes volvió a ubicarse un mes más por detrás de la de servicios, que no logran penetrar el 2% desde octubre 2020.