Ravier respaldó la llegada de Lanari al Banco Nación: "Si lo pusieron ahí, es porque tiene la capacidad"

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz presidencial Adrián Ravier se refirió a la reciente designación de Javier Lanari como director del Banco de la Nación Argentina (BNA). El nombramiento del periodista y exfuncionario del área de comunicación generó repercusiones debido a su perfil profesional, a lo que Ravier respondió con un firme respaldo a la decisión del Ejecutivo: “No veo un problema en eso”, afirmó.