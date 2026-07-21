Ravier respaldó la llegada de Lanari al Banco Nación: "Si lo pusieron ahí, es porque tiene la capacidad"
El vocero presidencial defendió el nombramiento del exsecretario de Comunicación y Prensa en el directorio de la entidad bancaria. Aseguró que la gestión de Milei no busca "llenar espacios con militantes".
Resumen para apurados
- En Casa Rosada, el vocero Adrián Ravier respaldó la designación de Javier Lanari en el Banco Nación dispuesta por Milei, asegurando que fue nombrado por su capacidad.
- Lanari, exsecretario de Comunicación y cercano a Manuel Adorni, reemplaza a Gonzalo Pascual tras su renuncia, según oficializó el Decreto 618 firmado por el Gobierno.
- Su mandato se extenderá hasta febrero de 2028, marcando la reconfiguración del directorio de la principal entidad bancaria pública con perfiles de confianza presidencial.
En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz presidencial Adrián Ravier se refirió a la reciente designación de Javier Lanari como director del Banco de la Nación Argentina (BNA). El nombramiento del periodista y exfuncionario del área de comunicación generó repercusiones debido a su perfil profesional, a lo que Ravier respondió con un firme respaldo a la decisión del Ejecutivo: “No veo un problema en eso”, afirmó.
Defensa de la idoneidad y rechazo a la "militancia"
Ante las consultas sobre los criterios técnicos para la designación de Lanari, Ravier admitió haberse enterado del nombramiento este mismo martes, pero confió en la selección realizada por las autoridades. “El Banco Nación tiene un directorio y autoridades que designan los lugares de acuerdo a criterios. Si lo colocaron en ese lugar, será la persona adecuada”, señaló.
Ravier aprovechó la oportunidad para diferenciar la actual administración de gestiones anteriores, al resaltar que la llegada de Lanari no responde a un esquema de favores políticos. “Este no es un gobierno que vino con militancia a llenar espacios. No es el presidente Javier Milei alguien que llega al poder y detrás de él llegan militantes a ocupar lugares; estamos ante lo contrario”, enfatizó.
Aunque reconoció no conocer en profundidad la trayectoria técnica de Lanari para el área bancaria, remarcó: “Si lo pusieron ahí, es porque tendrá la capacidad”, remarcó.
El vínculo con Adorni y el recambio en el directorio
Javier Lanari, quien se desempeñó hasta junio como secretario de Comunicación y Prensa, es un hombre de extrema confianza de Manuel Adorni. Su salida de la secretaría se produjo poco después de que Adorni dejara su rol en la Jefatura de Gabinete. Con este nuevo movimiento, Lanari se integra al esquema estratégico del Banco Nación para ocupar la vacante dejada por Gonzalo Pascual.
Pascual, abogado de la UBA, había ingresado al directorio en febrero de 2024, pero su renuncia fue formalizada con efecto retroactivo al 31 de enero de este año. La transición marca una reconfiguración en la cúpula de la entidad financiera más importante del país, ubicando a un perfil que, si bien proviene del periodismo y la comunicación política, cuenta con el aval directo del círculo íntimo presidencial.
Los alcances legales del Decreto 618
La designación de Lanari quedó sellada a través del Decreto 618, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. El documento técnico establece que el mandato del nuevo director comenzó formalmente el pasado 25 de junio de 2026.
De acuerdo con la normativa vigente, Lanari no inicia un período completo de cuatro años, sino que llega para cumplimentar el tiempo restante del cargo vacante. Según detalla el texto oficial, el periodista ejercerá sus funciones en el BNA “para completar un período de ley que vence el 4 de febrero de 2028”.