Giro en la reforma laboral: el Gobierno eliminó el tope del 2% a los aportes sindicales

En un movimiento que representa una concesión clave hacia la CGT, el Gobierno Nacional modificó la reglamentación de la reforma laboral en lo relativo a los aportes y contribuciones vinculados a los convenios colectivos de trabajo. Mediante el Decreto 612/2026, se eliminó el límite del 2% que se había fijado previamente y se amplió la base de cálculo de estos fondos, permitiendo que impacten sobre la remuneración habitual de los trabajadores.