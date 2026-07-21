Política

Giro en la reforma laboral: el Gobierno eliminó el tope del 2% a los aportes sindicales

A través de un nuevo decreto, el Ejecutivo dio marcha atrás con la restricción impuesta el 1° de julio. Ahora, las contribuciones se calcularán sobre el salario real y no solo sobre el básico convencional.

En la CGT celebraron la medida como un triunfo propio.
En la CGT celebraron la medida como un triunfo propio.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional eliminó por decreto el tope del 2% a los aportes sindicales en Argentina, en una concesión clave para evitar que la CGT judicialice la reforma laboral.
  • La medida revoca el límite del 1 de julio; ahora los aportes se calcularán sobre el salario real habitual y no sobre el básico, tras reclamos y amparos judiciales de los gremios.
  • Aunque la concesión reduce la tensión judicial, la CGT ratificó su plan de lucha escalonado contra las políticas de Milei, que iniciará con una marcha al Congreso nacional.
Resumen generado con IA

En un movimiento que representa una concesión clave hacia la CGT, el Gobierno Nacional modificó la reglamentación de la reforma laboral en lo relativo a los aportes y contribuciones vinculados a los convenios colectivos de trabajo. Mediante el Decreto 612/2026, se eliminó el límite del 2% que se había fijado previamente y se amplió la base de cálculo de estos fondos, permitiendo que impacten sobre la remuneración habitual de los trabajadores.

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Cambios en la base de cálculo y libertad de negociación

La nueva normativa publicada en el Boletín Oficial corrige la disposición del pasado 1° de julio, que limitaba los aportes a un máximo del 2% y estipulaba que debían aplicarse únicamente sobre el salario básico. 

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Con la nueva redacción, el Gobierno autoriza a gremios y cámaras empresarias a negociar libremente los montos y establece que el cálculo comprenderá "las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual".

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Esta medida atiende un reclamo central de los sindicatos, dado que en muchos sectores el salario básico no refleja el ingreso real, el cual se complementa con diversos adicionales. No obstante, el decreto aclara que quedan excluidos de esta base de cálculo los conceptos extraordinarios como horas extras, aguinaldo (SAC), plus vacacional, bonos por productividad y premios, así como cualquier suma no remunerativa. Estos ítems seguirán formando parte del bolsillo del trabajador, pero no estarán sujetos a los descuentos de carácter sindical.

El trasfondo político y la parálisis judicial

Desde la CGT celebraron la medida como un triunfo propio, interpretando que el Gobierno buscó evitar una "lluvia de medidas cautelares". Cristian Jerónimo, secretario general del sindicato del vidrio (Seivara), confirmó que su organización ya había judicializado la reglamentación anterior por considerarla un exceso de las facultades del Ejecutivo que afectaba la autonomía de los beneficios sociales (turismo, sepelios, capacitaciones) financiados por estos fondos.

Por su parte, desde la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy mantuvo una postura crítica. Si bien reconoció la ampliación de la base de cálculo, sostuvo que la exclusión de ciertos rubros (como horas extras o premios) responde a una estrategia para debilitar la autonomía financiera de los gremios. 

Según Godoy, el Gobierno parece priorizar esquemas donde el financiamiento depende más de contribuciones patronales que del aporte directo de los trabajadores, al buscar condicionar la independencia sindical.

Plan de lucha y protestas escalonadas

A pesar de esta concesión técnica en la reglamentación, la relación entre la central obrera y la Casa Rosada sigue en máxima tensión. La CGT ratificó el inicio de un plan de lucha "a la francesa" -con protestas coordinadas y escalonadas- que comenzará este miércoles 22 con una marcha al Congreso en apoyo a los jubilados y para denunciar el plan económico de la gestión de Javier Milei.

El cronograma de movilizaciones se extenderá hasta noviembre e incluirá una marcha de la UTEP el 7 de agosto y una concentración frente al Ministerio de Economía en la tercera semana de agosto para reclamar por el endeudamiento de las pymes y la clase media. 

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