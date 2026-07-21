Milei, tras la final del Mundial: "Frente a la tristeza de no haber ganado, los jugadores decidieron no festejar"

Por el contrario, el Jefe de Estado destacó la resiliencia del plantel y la calidad de su conducción técnica. Definió a Messi como “el mejor de todos los tiempos” y tuvo palabras especiales para Lionel Scaloni. “Tiene una capacidad de liderazgo admirable. Cuando culmine su carrera como DT, podrá dar clases en las mejores universidades del mundo. Liderar grupos así no es para cualquiera”. Además, justificó la posibilidad -finalmente descartada- de un feriado nacional, al argumentar que se trataba de un “evento extraordinario” para honrar a quienes pusieron a Argentina entre los dos mejores del mundo.