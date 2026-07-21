Milei, tras la final del Mundial: "Frente a la tristeza de no haber ganado, los jugadores decidieron no festejar"

Resumen para apurados
- Javier Milei aclaró que la Selección Argentina rechazó realizar festejos oficiales en el país tras perder la final del Mundial 2026 debido a la tristeza de los jugadores.
- El Gobierno ofreció seis opciones de recibimiento coordinadas con varias jurisdicciones, pero el plantel las rechazó. En paralelo, Milei defendió a Messi y elogió a Scaloni.
- Las definiciones del presidente exponen el debate político en torno al fútbol y anticipan tensiones por sus planes de eliminar las elecciones PASO en la agenda legislativa.
El presidente Javier Milei se refirió al regreso de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026. El mandatario detalló las gestiones realizadas por el Gobierno Nacional para organizar un recibimiento oficial, aunque aclaró que la decisión final quedó en manos de los protagonistas.
Milei explicó que existió una coordinación entre los gobiernos de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires para organizar los festejos. Sin embargo, confirmó que el plantel prefirió no participar de eventos públicos masivos. “A los jugadores se les dio la opción de seis posibles festejos. Ellos, frente a la tristeza de no haber ganado, decidieron no hacerlos”, afirmó.
A pesar de la derrota en la final, el Presidente reivindicó el proceso histórico del equipo. “Había que ofrecer un trabajo acorde a este grupo maravilloso, el más importante de la historia. En los últimos tres mundiales jugaron cuatro finales [sic]. Por su desempeño y los valores que mostraron, merecían el reconocimiento”, dijo.
Además, pidió comprensión ante la decisión de Lionel Messi de viajar directamente a Rosario: “Es un artista del juego, ha hecho cosas inimaginables. Respetemos su decisión; es duro saber que estuvieron a un paso y somos seres humanos”, agregó.
Críticas a la "miserabilidad" política y elogios a la conducción
En otro tramo de la entrevista, Milei no ahorró calificativos para los sectores de la oposición que cuestionaron al equipo. “Este Mundial destapó la miserabilidad de algunos espacios políticos”, afirmó al aludir a sectores del kirchnerismo a quienes tildó de “mononeuronales termo”. Según el mandatario, estos grupos desearon el fracaso de la Selección y maltrataron a los jugadores con definiciones hirientes antes de cambiar de postura por conveniencia política. “Son psicópatas”, sentenció.
Por el contrario, el Jefe de Estado destacó la resiliencia del plantel y la calidad de su conducción técnica. Definió a Messi como “el mejor de todos los tiempos” y tuvo palabras especiales para Lionel Scaloni. “Tiene una capacidad de liderazgo admirable. Cuando culmine su carrera como DT, podrá dar clases en las mejores universidades del mundo. Liderar grupos así no es para cualquiera”. Además, justificó la posibilidad -finalmente descartada- de un feriado nacional, al argumentar que se trataba de un “evento extraordinario” para honrar a quienes pusieron a Argentina entre los dos mejores del mundo.
"Un invento para pagar encuestas"
Fuera del ámbito deportivo, el Presidente ratificó su intención de avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Milei aseguró que su postura fue la misma desde que asumió. “Mi posición histórica es que no deberían existir”, aseguró.
Según el mandatario, las PASO representan una carga innecesaria para el ciudadano y las arcas públicas. “Fue un invento de Néstor Kirchner para diseñar estrategias electorales haciéndole pagar una encuesta a todos los argentinos”, señaló.