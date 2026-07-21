Indemnizaciones por despido: qué cambia con el decreto y por qué genera controversia

Para el abogado laboralista Alberto Toro, el principal efecto de la medida será una disminución de las indemnizaciones. "La primera implicancia que puede llegar a tener esto es una reducción en el monto de las indemnizaciones, porque al reducir las bases de cálculo e impedir que se agreguen distintos rubros que los trabajadores cobran por encima de su básico, la base sobre la que se calculará la indemnización será menor que la remuneración total que percibe el trabajador", explicó en diálogo con LA GACETA.