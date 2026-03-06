La CGT presentó un amparo judicial para frenar la reforma laboral de Javier Milei

El recurso se enmarca en una estrategia más amplia del movimiento sindical para frenar la norma, que ya había generado advertencias públicas y movilizaciones. La conducción de la CGT considera que la ley representa un retroceso en materia de derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional, especialmente en el Artículo 14 bis, que garantiza derechos fundamentales para los trabajadores.