La CGT confirmó la movilización del 22 de julio: nueva etapa del plan de lucha contra el gobierno nacional

Resumen para apurados
- La CGT, las CTA y la UTEP marcharán el miércoles 22 de julio en Buenos Aires contra las políticas de ajuste de Javier Milei y en defensa de los haberes jubilatorios.
- La protesta surge tras reuniones entre centrales obreras y movimientos sociales, buscando consolidar un frente unido contra la pérdida del empleo y las reformas oficiales.
- Esta marcha inicia una nueva etapa de lucha gremial que podría derivar en un paro general si el Gobierno nacional no ofrece respuestas a los reclamos salariales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este viernes que encabezará una movilización el próximo miércoles 22 de julio junto a las dos CTA, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de jubilados, en lo que definió como el comienzo de una nueva etapa del plan de lucha contra las políticas del gobierno de Javier Milei.
La convocatoria fue oficializada por la central sindical bajo la consigna "La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados". La concentración está prevista para las 15 en la intersección de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde partirá la movilización en defensa de los haberes previsionales, el poder adquisitivo y los derechos de los adultos mayores.
La CGT profundiza el plan de acción
Con este anuncio, la CGT pone en marcha el cronograma de protestas que viene coordinando con la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la UTEP, con el objetivo de fortalecer la unidad del movimiento sindical y social frente al rumbo económico del Gobierno nacional.
El acuerdo comenzó a consolidarse tras una serie de reuniones entre las organizaciones, en las que coincidieron en impulsar un plan de acción escalonado para rechazar el ajuste económico, la pérdida del poder adquisitivo, el deterioro del empleo y las reformas promovidas por la administración de Javier Milei.
En ese contexto, las entidades resolvieron que la primera demostración conjunta de fuerza sería una movilización en respaldo a los jubilados, uno de los sectores que consideran más afectados por las medidas económicas implementadas por el Ejecutivo.
Acercamiento entre la CGT y los movimientos sociales
La convocatoria también refleja el fortalecimiento del vínculo entre la CGT y los movimientos sociales. La UTEP ya había anticipado una nueva etapa de protestas luego del anuncio del cierre del programa Volver al Trabajo, lo que terminó confluyendo en una estrategia común junto a las centrales sindicales.
De esta manera, el movimiento obrero busca consolidar un frente amplio que reúna a gremios, organizaciones sociales y jubilados para sostener una agenda de reclamos en las calles durante las próximas semanas.
¿Habrá un nuevo paro general?
La movilización del 22 de julio no sería una medida aislada. Entre los dirigentes sindicales comenzó a instalarse la posibilidad de avanzar hacia un nuevo paro general si no hay respuestas del Gobierno a los reclamos por salarios, empleo, jubilaciones y políticas sociales.
Si bien la convocatoria aún no fue definida oficialmente, la alternativa forma parte de las conversaciones mantenidas entre la CGT, las CTA y la UTEP como parte de un esquema de conflictividad creciente.
Así, la marcha del miércoles 22 de julio marcará el inicio formal de una nueva etapa de confrontación entre el movimiento obrero organizado y el Gobierno nacional, con una estrategia basada en la unidad sindical y la movilización como principal herramienta de presión.