La CGT confirmó la movilización del 22 de julio: nueva etapa del plan de lucha contra el gobierno nacional

La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó este viernes que encabezará una movilización el próximo miércoles 22 de julio junto a las dos CTA, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de jubilados, en lo que definió como el comienzo de una nueva etapa del plan de lucha contra las políticas del gobierno de Javier Milei.