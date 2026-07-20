La CGT vuelve a las calles: cuáles son los reclamos

La Confederación General del Trabajo (CGT) retomará esta semana su plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei con una movilización junto a los jubilados frente al Congreso. Será el primer paso de una agenda que la central obrera acordó con las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), luego de la pausa que impuso el Mundial.
La protesta está prevista para el 22 de julio y marcará el reinicio de una estrategia de conflictividad escalonada que la conducción cegetista busca sostener durante el segundo semestre. La intención es mostrar una imagen de unidad entre las principales organizaciones sindicales y los movimientos sociales.
El cronograma fue definido en una reunión de la comisión organizadora creada por la CGT para coordinar las medidas de fuerza con otros espacios gremiales y sociales. Allí se acordó un primer calendario de cuatro movilizaciones y se dejó abierta la posibilidad de profundizar las protestas en los próximos meses.