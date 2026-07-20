La CGT vuelve a las calles: cuáles son los reclamos

La Confederación General del Trabajo (CGT) retomará esta semana su plan de lucha contra el Gobierno de Javier Milei con una movilización junto a los jubilados frente al Congreso. Será el primer paso de una agenda que la central obrera acordó con las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), luego de la pausa que impuso el Mundial.