¿Por qué el desempleo en Tucumán sigue siendo el más alto del NOA?

Abad subraya que, a diferencia de las urbes de las provincias vecinas, la de Tucumán es la más densamente poblada en un territorio muy acotado. De allí que se concentre más del 60% de la población en el principal aglomerado. “Las zafras citrícola y azucarera se desarrollan en los pueblos; concentran mano de obra en la estacionalidad, pero no en el primer trimestre, que es el que más castiga al mercado laboral”, señala el funcionario. En ese aspecto, reconoce que provincias como Catamarca (índice de desempleo del 4,9%), Jujuy (tasa del 2%) o Salta (5,4%) tienen la posibilidad de que su fuerza laboral, capacitación mediante, se vuelque a otras actividades de gran impulso como la minería, que continuamente generan puestos. Lo mismo pasa con Santiago del Estero que, al extenderse el agro, genera más empleos. “Todo es cíclico, ya que la desocupación cede con magnitud apenas arrancan las zafras y creemos que, con el correr de los meses, la tasa irá ubicándose más bajo”, acotó.