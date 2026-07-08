La Justicia rechazó el pedido de la CGT para frenar la reforma laboral y la ley seguirá vigente

Asimismo, aclararon que la jueza de primera instancia "no se pronunció aún sobre la inconstitucionalidad" de la ley, sino únicamente sobre la procedencia de la cautelar. También destacaron que "la razonable proximidad del dictado de la sentencia definitiva evidencia la falta de configuración del requisito de peligro en la demora", en referencia a los plazos breves previstos para este tipo de procesos.