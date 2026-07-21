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¿De cuánto será el aumento de agosto en la Asignación Universal por Hijo de Anses?

Aunque el monto básico tuvo una leve caída interanual, el empujón de la Tarjeta Alimentar logra recuperar el poder de compra.

¿De cuánto será el aumento de agosto en la Asignación Universal por Hijo de Anses?
Anses
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En agosto de 2026, la Anses aumentará un 1,9% la Asignación Universal por Hijo en Argentina, que llegará a $150.403, debido a la actualización por la inflación de junio.
  • El ajuste responde a la movilidad por inflación aplicada por el Gobierno. Aunque la AUH cayó 0,2% interanual, el refuerzo de la Tarjeta Alimentar recuperó el poder de compra.
  • Esta suba consolida la fórmula de indexación mensual y busca mitigar el impacto inflacionario en sectores vulnerables, proyectando una mejora real en sus ingresos globales.
Resumen generado con IA

Para el mes de agosto de 2026, hay una incremento del 1,9% en el monto de las prestaciones que afectará directamente a las asignaciones familiares, universales y jubilaciones, tomando como referencia el índice inflacionario del pasado junio. Esta actualización responde al esquema de movilidad. Dentro de este ajuste, la Asignación Universal por Hijo alcanzará una suma de $150.403, situándose el cobro efectivo de bolsillo en $120.322 debido a la retención del 20% anual que se liquidará posteriormente al presentar la certificación escolar correspondientes.

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A su vez, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad registrará una suba que situará el beneficio en $490.686 durante el próximo mes. Aquellas personas interesadas en verificar la fecha exacta y el punto de cobro asignado para la percepción de estas prestaciones deberán acceder a la plataforma mi Anses. Para concretar dicha gestión en el sistema oficial, resulta indispensable contar con el número de CUIL junto con la Clave de la Seguridad Social personal.

¿A quiénes está destinada la Asignación Universal por Hijo?

La prestación de Anses está destinada a la madre, padre o titular que esté a cargo de sus hijos u otros menores y que se encuentre en alguna de estas situaciones:

  • Desocupado
  • Trabajador no registrado o sin aportes
  • Personal de casas particulares
  • Monotributista social

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En el transcurso de marzo se utilizó por última vez el mecanismo de movilidad previo, elevando el haber a $52.553, mientras que a partir de abril la administración de Javier Milei comenzó a ajustar las asignaciones basándose en los índices de inflación.

Tras la actualización más reciente, el beneficio de la AUH alcanzará los $150.403 en agosto, suma que escalará a los $222.653 totales para quienes también perciben el extra otorgado por la Tarjeta Alimentar.

Al descontar el impacto de la inflación, el valor individual de la AUH registró una ligera baja interanual del 0,2%, pero al añadir el adicional de la Tarjeta Alimentar cuyo monto el Poder Ejecutivo incrementó un 38,3% tras casi 24 meses sin modificaciones los ingresos globales muestran una mejora del 1%.

Frente a noviembre de 2023, el haber asignado a la AUH experimenta una suba real del 102%, cifra que se sitúa en un crecimiento real del 49,9% si se adiciona el aporte correspondiente a la Tarjeta Alimentar.

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El ajuste dispuesto se aplica de igual manera a otras coberturas universales, abarcando prestaciones como Embarazo para Protección Social ($150.402), Ayuda Escolar Anual ($63.332), Nacimiento ($87.922), Adocpión ($525.678) y Cuidado de la Salud (a partir de $150.402).

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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