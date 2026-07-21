¿De cuánto será el aumento de agosto en la Asignación Universal por Hijo de Anses?

Para el mes de agosto de 2026, hay una incremento del 1,9% en el monto de las prestaciones que afectará directamente a las asignaciones familiares, universales y jubilaciones, tomando como referencia el índice inflacionario del pasado junio. Esta actualización responde al esquema de movilidad. Dentro de este ajuste, la Asignación Universal por Hijo alcanzará una suma de $150.403, situándose el cobro efectivo de bolsillo en $120.322 debido a la retención del 20% anual que se liquidará posteriormente al presentar la certificación escolar correspondientes.