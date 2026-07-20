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AUH, agosto 2026: calendario de pagos, nuevos montos y cuándo cobra cada DNI

Conocé el cronograma completo de pago de la Asignación Universal por Hijo para el mes de agosto.

Cómo será el aumento de la AUH
Cómo será el aumento de la AUH (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Anses confirmó el calendario de pagos de agosto 2026 para los beneficiarios de la AUH en Argentina, quienes recibirán un aumento del 1,89% basado en la inflación de junio.
  • Con la actualización del Indec, el cobro neto mensual de la AUH sube a $120.689,52. Los pagos serán del 10 al 21 de agosto según el DNI, sumando extras como Tarjeta Alimentar.
  • Esta medida busca sostener el poder de compra de las familias vulnerables frente a la inflación, reforzando la asistencia estatal mediante la integración de programas sociales.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para agosto de 2026. Además, los beneficiarios recibirán un aumento del 1,89%, correspondiente a la actualización por la inflación de junio informada por el Indec.

Junto con el incremento de la AUH, los titulares que reúnan las condiciones continuarán cobrando beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

¿Cuánto cobra la AUH en agosto de 2026?

Con el aumento del 1,89%, el monto de la Asignación Universal por Hijo quedó establecido de la siguiente manera:

Monto total de la AUH: $150.861,90.

Monto que se cobra mensualmente (80%): $120.689,52.

Monto retenido (20%): $30.172,38.

Como ocurre habitualmente, la ANSES deposita el 80% de la prestación todos los meses y retiene el 20% restante hasta que el titular presente la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y asistencia escolar del menor.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en agosto

Los titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive seguirán percibiendo automáticamente la Tarjeta Alimentar.

Los montos para agosto son:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres o más hijos: $149.425.

El beneficio se acredita en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha en la que se paga la AUH, sin necesidad de realizar ningún trámite.

Complemento Leche Anses

Las familias con hijos de hasta tres años que cumplan los requisitos del Plan 1000 Días también recibirán el Complemento Leche, cuyo monto será de:

Complemento Leche: $56.896.

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar?

La Anses asigna este beneficio de manera automática a:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

Titulares de la AUH por hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

No es necesario inscribirse, ya que el organismo realiza el cruce de datos y deposita el beneficio a quienes cumplen los requisitos.

Calendario de pagos AUH ANSES agosto 2026

Las fechas de cobro quedaron establecidas según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto.

DNI terminados en 6: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto.

Cómo consultar la fecha y el monto de cobro

Los beneficiarios pueden verificar el detalle de su liquidación, la fecha de pago y el estado de sus prestaciones ingresando a la plataforma oficial de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social o desde la aplicación Mi ANSES.

Con el aumento de agosto, la AUH vuelve a actualizarse en línea con la inflación, mientras la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche continúan reforzando los ingresos de las familias alcanzadas por estos programas.

Temas Asignación Universal por HijoAdministración Nacional de la Seguridad Social Anses
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