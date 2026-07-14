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Asignación Universal por Hijo: quiénes cobran entre el 14 y 17 de julio

Anses reanudó los depósitos de julio con un aumento del 2,1% en las prestaciones.

Las asignaciones continuarán depositándose esta semana según la terminación del DNI de los titulares.
Las asignaciones continuarán depositándose esta semana según la terminación del DNI de los titulares. Foto: A24
Hace 25 Min

Resumen para apurados

  • Anses reanuda en Argentina el calendario de pagos de la AUH entre el 14 y 17 de julio con un aumento del 2,1%, tras la interrupción por el fin de semana largo.
  • Los pagos se realizan según la terminación del DNI (del 3 al 6). El monto general subió a $118.439,20, cifra ajustada según el índice de inflación registrado en mayo.
  • Esta actualización mensual busca sostener el poder adquisitivo de los sectores vulnerables frente a la inflación, garantizando la continuidad de la asistencia estatal.
Resumen generado con IA

Después de la interrupción del fin de semana extra largo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el cronograma de pagos de julio. Las suspensiones se hicieron entre el jueves 9, Día de la Independencia, y el domingo 12. Este lunes continuó el calendario de depósitos para un grupo de beneficiarios de las diferentes prestaciones de la entidad previsional.

Anses: quiénes cobran este martes 14 de julio de 2026 según el calendario de pagos

Anses: quiénes cobran este martes 14 de julio de 2026 según el calendario de pagos

Con el aumento de las prestaciones de Anses de julio, los montos se incrementaron un 2,1%. La cifra fue tomada de la inflación del segundo mes anterior, es decir, mayo. Por eso, los montos se actualizaron y quedaron en $118.439,20 para la Zona General y $153.971,20 para la Zona Austral. Aparte, Anses retiene un 20% extra, correspondiente a los $29.609,80 para el primer caso y $38.492,80 para el segundo.

El depósito de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad ascendió a $385.649,60 para la Zona General y $501.344,80 para la Zona Austral. Aparte, se retiene el 20% equivalente a $96.412,40 para la Zona General y $125.336,20 para la Zona Austral.

Quiénes cobran la AUH entre el 14 y el 17 de julio

Los beneficiarios de Anses cobrarán según la terminación del DNI. El calendario de pagos continuará de este modo:

  • Martes 14 de julio: DNI terminados en 3
  • Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4
  • Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5
  • Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6

Claves para leer el recibo de jubilación de Anses y cómo actuar ante fallas en la liquidación

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Calendario de pagos de ANSES de julio

Asignación por Embarazo

  • Martes 14 de julio: DNI terminados en 3
  • Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4
  • Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5
  • Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6
  • Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7
  • Martes 21 de julio: DNI terminados en 8
  • Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9
  • Martes 14 de julio: DNI terminados en 0 y 1
  • Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 2 y 3
  • Jueves 16 de julio: DNI terminados en 4 y 5
  • Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6 y 7
  • Lunes 20 de julio: DNI terminados en 8 y 9

Temas Asignación Universal por HijoAdministración Nacional de la Seguridad Social Anses
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