Asignación Universal por Hijo: quiénes cobran entre el 14 y 17 de julio

Resumen para apurados
- Anses reanuda en Argentina el calendario de pagos de la AUH entre el 14 y 17 de julio con un aumento del 2,1%, tras la interrupción por el fin de semana largo.
- Los pagos se realizan según la terminación del DNI (del 3 al 6). El monto general subió a $118.439,20, cifra ajustada según el índice de inflación registrado en mayo.
- Esta actualización mensual busca sostener el poder adquisitivo de los sectores vulnerables frente a la inflación, garantizando la continuidad de la asistencia estatal.
Después de la interrupción del fin de semana extra largo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el cronograma de pagos de julio. Las suspensiones se hicieron entre el jueves 9, Día de la Independencia, y el domingo 12. Este lunes continuó el calendario de depósitos para un grupo de beneficiarios de las diferentes prestaciones de la entidad previsional.
Con el aumento de las prestaciones de Anses de julio, los montos se incrementaron un 2,1%. La cifra fue tomada de la inflación del segundo mes anterior, es decir, mayo. Por eso, los montos se actualizaron y quedaron en $118.439,20 para la Zona General y $153.971,20 para la Zona Austral. Aparte, Anses retiene un 20% extra, correspondiente a los $29.609,80 para el primer caso y $38.492,80 para el segundo.
El depósito de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad ascendió a $385.649,60 para la Zona General y $501.344,80 para la Zona Austral. Aparte, se retiene el 20% equivalente a $96.412,40 para la Zona General y $125.336,20 para la Zona Austral.
Quiénes cobran la AUH entre el 14 y el 17 de julio
Los beneficiarios de Anses cobrarán según la terminación del DNI. El calendario de pagos continuará de este modo:
- Martes 14 de julio: DNI terminados en 3
- Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4
- Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5
- Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6
Calendario de pagos de ANSES de julio
Asignación por Embarazo
- Martes 14 de julio: DNI terminados en 3
- Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4
- Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5
- Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6
- Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7
- Martes 21 de julio: DNI terminados en 8
- Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9
- Martes 14 de julio: DNI terminados en 0 y 1
- Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 2 y 3
- Jueves 16 de julio: DNI terminados en 4 y 5
- Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6 y 7
- Lunes 20 de julio: DNI terminados en 8 y 9