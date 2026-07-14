Asignación Universal por Hijo: quiénes cobran entre el 14 y 17 de julio

Con el aumento de las prestaciones de Anses de julio, los montos se incrementaron un 2,1%. La cifra fue tomada de la inflación del segundo mes anterior, es decir, mayo. Por eso, los montos se actualizaron y quedaron en $118.439,20 para la Zona General y $153.971,20 para la Zona Austral. Aparte, Anses retiene un 20% extra, correspondiente a los $29.609,80 para el primer caso y $38.492,80 para el segundo.