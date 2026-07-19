Calendario Anses: quiénes cobran desde el lunes con el aumento del 2,15% y el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ratificó el esquema de pagos para la segunda mitad del mes, lo que motivó a miles de beneficiarios a aprovechar el fin de semana con el fin de consultar las fechas exactas de depósito de sus haberes. Tras los feriados recientes, el organismo previsional activará los cronogramas a partir del próximo lunes bajo los nuevos valores actualizados.