Calendario Anses: quiénes cobran desde el lunes con el aumento del 2,15% y el bono

Resumen para apurados
- Anses reanudará este lunes en Argentina el pago de jubilaciones con un aumento del 2,15% y un bono de $70.000, para actualizar los haberes frente a la inflación.
- Los pagos se reactivan tras los feriados utilizando la fórmula de movilidad mensual por inflación. Los jubilados de la mínima recibirán además el cobro extra de 70.000 pesos.
- Esta actualización busca proteger el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables frente a la inflación y define la tendencia de los aumentos previsionales para agosto.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ratificó el esquema de pagos para la segunda mitad del mes, lo que motivó a miles de beneficiarios a aprovechar el fin de semana con el fin de consultar las fechas exactas de depósito de sus haberes. Tras los feriados recientes, el organismo previsional activará los cronogramas a partir del próximo lunes bajo los nuevos valores actualizados.
Para este mes de julio de 2026 rige un incremento del 2,15% basado en la fórmula de movilidad por inflación. Asimismo, se dispuso la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado de forma exclusiva a quienes perciben la jubilación mínima.
Cronograma de pagos a partir de la próxima semana
Jubilaciones y Pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 7: Lunes 20 de julio.
- DNI terminados en 8: Martes 21 de julio.
- DNI terminados en 9: Miércoles 22 de julio.
- DNI terminados en 0 y 1: Jueves 23 de julio.
- DNI terminados en 2 y 3: Viernes 24 de julio.
- DNI terminados en 4 y 5: Lunes 27 de julio.
- DNI terminados en 7: Lunes 20 de julio.
- DNI terminados en 8: Martes 21 de julio.
- DNI terminados en 9: Miércoles 22 de julio.
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