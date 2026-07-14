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Anses activa el pago de la Tarjeta Alimentar en julio: ¿hay aumento este mes?

Mientras que las asignaciones aumentan un 2,15% por inflación, el complemento alimentario mantiene congelados sus montos.

Anses activa el pago de la Tarjeta Alimentar en julio: ¿hay aumento este mes?
Tarjeta Alimentaria
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • La Anses activó en julio de 2026 el pago de la Tarjeta Alimentar en Argentina sin aumentos, con el fin de garantizar el acceso a la canasta básica de los sectores vulnerables.
  • A diferencia de la AUH y otras asignaciones que subieron un 2,15% por la inflación, este complemento mantiene congelados sus montos de 52.250, 81.936 y 108.062 pesos.
  • El congelamiento de la prestación frente a la inflación podría presionar el poder adquisitivo de las familias beneficiarias, mientras se esperan nuevos anuncios oficiales.
Resumen generado con IA

Con el inicio del calendario de pagos correspondiente a julio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó la acreditación de la Prestación Alimentar, denominada de forma popular como Tarjeta Alimentar. Este beneficio funciona como un complemento económico destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y se deposita de manera automática junto con los haberes de la prestación principal.

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A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones previsionales, las cuales percibieron un incremento del 2,15% en este período debido a la actualización basada en el índice de inflación, la Tarjeta Alimentar no registró modificaciones en sus montos y mantiene los mismos valores vigentes que en los meses anteriores.

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¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en julio de 2026?

La Prestación Alimentar se dirige de forma directa a los sectores de mayor vulnerabilidad social y se asigna de manera automática, por lo que no requiere ningún tipo de inscripción o trámite previo por parte de los interesados.

En julio de 2026, este beneficio de la ANSES corresponde a:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años de edad inclusive.
  • Personas embarazadas, a partir de su tercer mes de gestación, que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.
  • Titulares de la AUH con hijos con discapacidad, para quienes no se establece ningún límite de edad.
  • Beneficiarias de la Pensión No Contributiva (PNC) destinada a Madres de siete o más hijos.

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en julio?

Durante julio, los montos permanecen sin cambios y continúan siendo los siguientes:

  • Familias con un hijo: $52.250.
  • Familias con dos hijos: $81.936.
  • Familias con tres hijos o más: $108.062.
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049.
  • AUH por Hijo con Discapacidad: $482.062.
  • Asignación por Embarazo: $148.049.
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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