Anses activa el pago de la Tarjeta Alimentar en julio: ¿hay aumento este mes?

Con el inicio del calendario de pagos correspondiente a julio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó la acreditación de la Prestación Alimentar, denominada de forma popular como Tarjeta Alimentar. Este beneficio funciona como un complemento económico destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y se deposita de manera automática junto con los haberes de la prestación principal.