Cómo solicitar la asignación por nacimiento de Anses y qué documentación presentar en julio de 2026

Resumen para apurados
- En julio de 2026, la Anses de Argentina oficializó un aumento del 2,15% en la asignación por nacimiento, elevando el pago único a $86.295 para ajustar las prestaciones al contexto.
- El beneficio se destina a SUAF, AUH y embarazadas, con topes de ingresos familiares de $6.069.688. El trámite se realiza presencial o virtual con DNI y partida de nacimiento.
- Esta actualización garantiza un respaldo financiero clave frente a la inflación y marca los límites económicos que determinarán el acceso a la asistencia social en el futuro.
La Anses oficializó una actualización en el monto de la asignación por nacimiento para julio de 2026. A partir de un incremento del 2,15%, el beneficio previsional consiste ahora en un pago único de $86.295 para los titulares que cumplan las condiciones vigentes. La medida busca ajustar los montos de las prestaciones frente al contexto económico actual, garantizando un respaldo financiero a los hogares alcanzados por estas coberturas.
El cobro de esta prestación está destinado a familias integradas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (Suaf). En determinados casos, el acceso se extiende también a personas que perciben la Asignación Universal por Hijo (Auh) y la Asignación por Embarazo. La normativa vigente exige la presentación del certificado de nacimiento y el cumplimiento de los topes de ingresos del grupo familiar para habilitar la liquidación del dinero.
Anses: cuánto es la asignación por nacimiento y quiénes la cobran
La Anses fijó en $86.295 el monto de la asignación por nacimiento para julio de 2026 mediante la Resolución 187/2026, cifra que representa un incremento del 2,15% respecto del valor anterior. Este pago único está destinado a trabajadores en relación de dependencia, veteranos de Malvinas y titulares del fondo de desempleo que integran el Sistema Único de Asignaciones Familiares (Suaf). Asimismo, gracias al Plan de los Mil Días, la cobertura alcanza a las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (Auh) o la Asignación por Embarazo.
En el caso de quienes cobran la Auh o la Asignación por Embarazo, el beneficio por nacimiento solo corresponde cuando la prestación estuvo vigente durante el mes del alumbramiento. Por otro lado, aunque forman parte del Suaf, los jubilados, pensionados del Sipa y monotributistas quedan excluidos de este pago único. Adicionalmente, los trabajadores bajo el sistema Suaf deben respetar los límites de ingresos establecidos por el organismo, los cuales determinan que desde julio de 2026 el ingreso individual no puede superar los $3.034.844, mientras que el tope para el grupo familiar se ubica en $6.069.688.
Qué documentación hay que presentar para realizar el trámite
El procedimiento para solicitar la asignación por nacimiento varía según el régimen de pertenencia del beneficiario. Quienes integran el Suaf poseen la opción de realizar el trámite de forma presencial en una oficina de Anses o mediante el servicio de Atención Virtual disponible en Mi Anses. En cambio, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (Auh) y de la Asignación por Embarazo gestionan el beneficio exclusivamente de manera presencial y con turno previo obligatorio.
La presentación del pedido cuenta con un plazo estricto que va desde los dos meses hasta los dos años posteriores al nacimiento del hijo, quedando sin efecto el beneficio si se realiza fuera de ese periodo. Para completar la gestión, el organismo exige la partida de nacimiento del recién nacido y el Documento Nacional de Identidad (DNI) de todos los integrantes del grupo familiar. Además, el monto liquidado corresponde siempre al valor vigente en el mes en que ocurrió el nacimiento, independientemente de la fecha de inicio del trámite.