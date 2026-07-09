Cómo solicitar la asignación por nacimiento de Anses y qué documentación presentar en julio de 2026

En el caso de quienes cobran la Auh o la Asignación por Embarazo, el beneficio por nacimiento solo corresponde cuando la prestación estuvo vigente durante el mes del alumbramiento. Por otro lado, aunque forman parte del Suaf, los jubilados, pensionados del Sipa y monotributistas quedan excluidos de este pago único. Adicionalmente, los trabajadores bajo el sistema Suaf deben respetar los límites de ingresos establecidos por el organismo, los cuales determinan que desde julio de 2026 el ingreso individual no puede superar los $3.034.844, mientras que el tope para el grupo familiar se ubica en $6.069.688.