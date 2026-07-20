Empieza la segunda semana de vacaciones: actividades gratuitas para grandes y chicos

Resumen para apurados
- Del 20 al 26 de julio, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ofrece actividades recreativas gratuitas en la capital para impulsar el turismo durante el receso invernal.
- El cronograma de la segunda semana de receso incluye paseos históricos, talleres ambientales, deportes y circuitos gastronómicos como las rutas de la empanada y del sánguche.
- Se espera que estas propuestas dinamicen la economía local, atraigan a visitantes de la región y consoliden a San Miguel de Tucumán como un destino cultural clave en el norte.
La ciudad de San Miguel de Tucumán está lista para recibir a todas las familias que quieran disfrutar a pleno de la última semana de vacaciones. En la segunda mitad del receso invernal, la capital invita a los tucumanos a participar del cronograma que se preparó para la semana del 20 al 26 de julio. Habrá actividades artísticas, culturales y deportivas con entrada libre y gratuita.
Esta segunda semana de receso inició con un lunes lluvioso. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó precipitaciones también para mañana, martes, pero no para el resto de la semana. Pese a que el sol permanecerá mayormente nublado los próximos días, las temperaturas serán agradables y se mantendrán en torno a los 10 °C-20 °C como extremos del marcador.
Toda la semana
Muestra Fotográfica “Historia, Arte y Memoria”, en el Cementerio del Oeste, Asunción 150. De 8 a 12 y de 15 a 18 de lunes a viernes. Su objetivo central es registrar y difundir las obras arquitectónicas, escultóricas y ornamentales más representativas del lugar
Se realizarán visitas guiadas en el Cementerio del Oeste de 10 a 17, con entrada libre y gratuita. La propuesta invita a los vecinos y turistas a descubrir una de las necrópolis más emblemáticas de la ciudad.
Martes 21, miércoles 22 y jueves 23
City Tour a las 16 por lugares notables de la ciudad que incluye una visita especial al Cementerio del Oeste. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra. Link de inscripción al final de la nota.
Actividades gratuitas el lunes 20 de julio
Día Mundial del Perro. Habrá diferentes propuestas alusivas, móvil de castración y atención veterinaria, un espacio destinado a emprendedores y actividades recreativas de 8 a 13 en el Parque Avellaneda, sobre calle Asunción.
En el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” (Lamadrid 3700) se ofrecerá el taller “Manos a la ciencia, infancias y descubrimientos” de 15 a 18. Entrada libre y gratuita.
Clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en Plaza Urquiza, Parque 9 de Julio y Plaza Sortheix a las 19. Se suspenden por lluvia.
Actividades gratuitas para el martes 21 de julio
El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra a las 11. Los paseos son gratuitos. Las inscripciones se reciben a través de códigos QR que se encuentran en la parada de calle Laprida 50 o en el link al final de la nota. Se suspende en caso de lluvias fuertes.
En el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” (Lamadrid 3700) se dictarán los talleres “Hotel de Insectos: Avistaje y construcción” y “Entre sabores y colores: alimentación saludable” entre 15 y 18.
Función “Teatro de papel” en Casa Belgraniana, Bernabé Aráoz 681 a las 17.
Clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en Parque Avellaneda, Plaza San Martín y Club Barrio Kennedy a las 19. Se suspende por lluvia.
Actividades gratuitas para el miércoles 22 de julio
Circuito Histórico y Cultural. Este circuito comienza por una explicación de los edificios que rodean a la Plaza Independencia y continúa por museos municipales antes de volver a la plaza Independencia. Se realizará a las 11. Link de inscripción al final de la nota.
En el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” (Lamadrid 3700) habrá una función de Eco-malabares y Destreza, con propuestas de reciclaje y experiencia circense. Será desde las 16 hasta las 18.
Función de la obra “Manu, la Virgen y la Libertad” en la Plaza Temática (Congreso y San Lorenzo) a las 16.30. Una obra que recrea una de las páginas más gloriosas de nuestra tierra: la Batalla de Tucumán y el milagro de la Virgen de la Merced. Se suspende por lluvia.
Clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en Plaza Urquiza, Parque 9 de Julio y Plaza Sortheix a las 19. Se suspenden por lluvia.
Actividades para el jueves 23 de julio
Circuito Histórico y Cultural. Este circuito comienza por una explicación de los edificios que rodean a la Plaza Independencia y continúa por museos municipales antes de volver a la plaza Independencia. Se realizará a las 11. Link de inscripción al final de la nota.
Taller de exploración y prácticas en la huerta municipal “Manos en la Tierra”, en el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” (Lamadrid 3700) de 15 a 18.
City Tour por lugares notables de la ciudad a las 16. La salida es desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra.
Taller de plástica para chicos, armado de máscaras y animé en Plaza Temática (Congreso y San Lorenzo) a las 16. Se suspende por lluvia.
Clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en Parque Avellaneda, Plaza San Martín y Club Barrio Kennedy a las 19. Se suspende por lluvia.
Presentación del libro “Acorde” de Nazarena Pereyra bajo el sello de Editorial Dichosa, en Casa Museo de la Ciudad, Salta 532 a las 19.30.
Cocina con identidad tucumana: el chef Ramón González enseñará cocina en vivo en la Plaza Temática, Congreso y San Lorenzo. Entrada libre y gratuita a las 19.30. Se suspende por lluvia.
Actividades gratuitas para el viernes 24 de julio
Caminata guiada gratuita por el casco histórico de la capital. Punto de encuentro: Oficina de Información Turística, Congreso y Crisóstomo Álvarez a las 10. Inscripciones en el link al final de la nota.
Paseo turístico “La Ruta de la Empanada Tucumana”. Durante el circuito a pie, los participantes visitan tres restaurantes céntricos de la ciudad, donde pueden degustar empanadas y disfrutar de propuestas artísticas. La salida es a las 12 desde calle Laprida primera cuadra. No se suspende por lluvia. Link de inscripción al final de la nota.
En el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” (Lamadrid 3700), se ofrecerán los talleres “Planeta Mariposa” y “Bio-Exploradores: Del Huerto al Papel” de 14 a 19.
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio de 10 a 12 y de 15 a 20. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
Clases gratuitas de gimnasia del programa Ciudad Activa en Plaza Urquiza y en el Parque 9 de Julio, en avenida Soldati al 300 a las 19 y a las 20.30.
Nueva edición del Bus Turístico Nocturno a las 19. El paseo guiado gratuito comenzará desde la parada del Bus en calle Laprida primera cuadra. Tendrá como una de sus paradas el Cementerio del Oeste donde se presentará la visita teatralizada “Recordar”. Link de inscripción al final de la nota.
Se presentarán el Coro Municipal de Niños y Jazz Quartet con Florencia Escalante, en el Museo de la Industria Azucarera (MIA), en el Parque 9 de Julio a las 19.30. No se suspende por lluvia.
Actividades gratuitas para el sábado 25 de julio
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio de 10 a 12 y de 15 a 20. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
Circuito Histórico y Cultural a las 11. Este circuito comienza por una explicación de los edificios que rodean a la Plaza Independencia. Inscripciones en el link al final de la nota.
Tendrá lugar la 1º Competencia de EcoCrossfit en el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” (Lamadrid 3700) de 13 a 19.
Taller “Mercedes en Collage”, de 15 a 17, destinado a niños de 6 a 13 años, a cargo del artista Narciso Villa. La clase se dictará en el Museo Mercedes Sosa - Casa Natal, Calixto del Corro 344 y es con cupos limitados. La inscripción debe realizarse al número 3815095025.
Recorrido guiado por el histórico Barrio Ciudadela, que saldrá de calle Laprida primera cuadra. Link de inscripción al final de la nota.
Se dictará un taller de creación de pines decorativos imantados en el Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” (Lamadrid 3700) de 15 a 18.
"Ciclo Esquinas ft. La Perla del Norte" en la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio de 16 a 23. El evento contará con una Batalla de Canciones y una Batalla de Freestyle, además de grandes premios para los ganadores. El cierre musical estará a cargo del show en vivo de Sucursal Principal del Amor. Se suspende por lluvia.
Función “Teatro de papel” a las 16.30 en el Museo de la Industria Azucarera, Parque 9 de Julio.
Taller gratuito de folklore en Plaza Temática, Congreso y San Lorenzo a las 17. Dictado por el profesor Fredy Vaca. Se suspende en caso de lluvia.
Reciclara y sus aventuras” llega nuevamente al Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz” (Lamadrid 3700) de 17 a 18 para cerrar el ciclo de vacaciones de invierno.
Festival Folclórico en Plaza Independencia. El encuentro reunirá a grandes artistas y academias locales. Habrá música en vivo a cargo de Luis Soria, Emiliano Villagra, Diego “El Tucumano” Molina, Iris Brandán y Azul Gallía, y participarán las academias Sol Naciente, Raíces de Huellas y Sentir Norteños. Será a las 19. Se suspende en caso de lluvia.
Actividades gratuitas del domingo 26 de julio
Paseos gratuitos en bicicletas acuáticas por el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio de 10 a 12 y de 15 a 20. Llevar DNI. Se suspenden por lluvia.
El Bus Turístico realizará un circuito histórico y cultural, con salida desde Plaza Independencia, por calle Laprida primera cuadra a als 11. Link de inscripción al final de la nota. Se suspende en caso de lluvias fuertes.
Encuentro de Baile "Bicentenario Jam Vol. 2.0". La propuesta está abierta a la comunidad y combinará competencias de danzas urbanas, exhibiciones grupales y una feria con stands de emprendedores. Se hará de 15 a 20. Quienes deseen participar de las competencias de breaking, open style y exhibición grupal pueden inscribirse previamente enviando un mensaje al 3813037577. Se desarrollará en la Casa del Bicentenario, avenida Adolfo de la Vega 505. Se suspende en caso de lluvia.
Se realizará la función de “Mariposa quiere volar” en el Parque el Provincial, Av. Roca 750 de 16 a 18.
Taller de tango en el Complejo Ledesma, en 25 de Mayo y Sarmiento a las 19.30. Las inscripciones se reciben a través de los teléfonos 3812114854 y 38163681952.
Se realizará la "Ruta del Sánguche de Milanesa" a las 20, una experiencia turística nocturna a bordo del Bus Turístico, donde los vecinos pueden recorrer tres sangucherías con itinerario sorpresa. El paseo parte de Laprida primera cuadra (frente a Plaza Independencia) e incluye intervenciones artísticas en cada parada con humoristas y stand up. Se suspende en caso de lluvias fuertes. Inscripción en el link al final de la nota.
Jornada del Bondi Milonguero en el Complejo Ledesma, en 25 de Mayo y Sarmiento a las 20.30.
Inscripciones para las actividades. https://linktr.ee/busturisticosmt