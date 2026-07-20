Empieza la segunda semana de vacaciones: actividades gratuitas para grandes y chicos

Se realizará la "Ruta del Sánguche de Milanesa" a las 20, una experiencia turística nocturna a bordo del Bus Turístico, donde los vecinos pueden recorrer tres sangucherías con itinerario sorpresa. El paseo parte de Laprida primera cuadra (frente a Plaza Independencia) e incluye intervenciones artísticas en cada parada con humoristas y stand up. Se suspende en caso de lluvias fuertes. Inscripción en el link al final de la nota.