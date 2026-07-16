SociedadActualidad

La Fundación Lillo presentó su agenda de vacaciones: juegos, ciencia y actividades para grandes y chicos

Se ofrecen propuestas gratuitas que combinan juegos, ciencia y actividades para grandes y chicos, con charlas a cargo de especialistas.

PARA NIÑOS. Expertos hablarán del origen de los dinosaurios argentinos.
PARA NIÑOS. Expertos hablarán del origen de los dinosaurios argentinos. La Gaceta / Foto de Diego Aráoz
Hace 6 Hs

La Fundación Miguel Lillo inauguró su agenda de actividades para las vacaciones de invierno con propuestas gratuitas que combinan juegos, ciencia y actividades para grandes y chicos, con charlas a cargo de especialistas. La programación abarca las dos semanas del receso escolar.

El martes 21, de 16 a 17, Emanuel Pérez Bogado y Exequiel Barboza darán un taller sobre el origen de los dinosaurios argentinos. Está dirigido a niños mayores de 5 años, con cupo de 30 personas. Los jueves 16 y 23, y los viernes 17 y 24, también de 16 a 17, se dictarán charlas sobre la importancia de las abejas para el ecosistema tucumano. Estarán a cargo de Carlos Molineri y de Karen Escalante. Los jueves se explicará el proceso de polinización en plantas y en animales, y los viernes se hará foco en las abejas meliponas, autóctonas de la zona.

La Fundación Miguel Lillo presenta un libro dedicado al lago y al Parque 9 de Julio

La Fundación Miguel Lillo presenta un libro dedicado al lago y al Parque 9 de Julio

Durante el receso, el Museo de Ciencias Naturales y el Jardín Botánico atenderán de martes a viernes de 10 a 18.30, y sábados y domingos de 15 a 19; el Museo Histórico Lillo abrirá de martes a viernes de 11.30 a 16.30.

La entrada al Museo de Ciencias Naturales cuesta $7.000. Los menores de 5 años, los jubilados y las personas con discapacidad no abonan entrada. Además de las charlas, todos los días se pueden recorrer las salas de exposición y participar de juegos de mesa, de búsqueda de fósiles y de otras propuestas didácticas para los más chicos.

Lomas de Tafí ya cuenta con su nuevo parque temático "Miguel Lillo"

Lomas de Tafí ya cuenta con su nuevo parque temático Miguel Lillo

La fundación Miguel Lillo (Miguel Lillo 251) reúne tres propuestas distintas que se pueden recorrer en una misma visita. Por un lado, el Museo de Ciencias Naturales propone un viaje por la flora y la fauna del NOA. Una de sus salas exhibe la colección de insectos; otra presenta réplicas de grandes mamíferos de África, recreados en su ambiente natural. El sector de Paleontología muestra esqueletos de mamíferos de hasta 10.000 años de antigüedad. Hay un piso interactivo donde se puede, entre otros, colocar huevos de dinosaurios virtuales en un nido o descubrir fósiles sobre la arena.

Objetos personales y fotografías

El Museo Histórico Miguel Lillo recorre su vida y obra mediante objetos personales y fotografías. Sus salas también exhiben una selección de su biblioteca personal, de unos 8.000 ejemplares.

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático

Cómo la Fundación Lillo usa la IA para adelantarse a los efectos del cambio climático

Y el Jardín Botánico ofrece un paseo al aire libre entre especies vegetales autóctonas y exóticas.

Para más información se puede llamar al 4863121 o visitar el sitio www.lillo.org.ar.

Temas TucumánFundación Miguel LilloDiego AráozArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cinco meses para aprender a vender por internet: así será el curso gratuito de la Fundación León

Cinco meses para aprender a vender por internet: así será el curso gratuito de la Fundación León

La búsqueda de nuevos líderes tucumanos: lanzan la novena edición de “Voces Emergentes”

La búsqueda de nuevos líderes tucumanos: lanzan la novena edición de “Voces Emergentes”

Lo más popular
El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986
1

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98
2

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Quiénes eran los hooligans: la historia de la barra brava inglesa que sembró el terror en Europa
3

Quiénes eran los hooligans: la historia de la barra brava inglesa que sembró el terror en Europa

La historia del pacto de México 86: cuando las hinchadas argentinas dejaron la rivalidad para combatir a los hooligans
4

La historia del pacto de México 86: cuando las hinchadas argentinas dejaron la rivalidad para combatir a los hooligans

Así está el historial entre Argentina e Inglaterra: el dato que ilusiona y el que preocupa antes de la semifinal
5

Así está el historial entre Argentina e Inglaterra: el dato que ilusiona y el que preocupa antes de la semifinal

Ranking notas premium
La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus
1

La Terminal estrena nombre y logo: los cambios que se vienen en la estación de ómnibus

Sueña con ver otro Mundial sin que su pueblo desaparezca
2

Sueña con ver otro Mundial sin que su pueblo desaparezca

Violencia contra las madres: la ONU pide reconocer una realidad que suele pasar desapercibida
3

Violencia contra las madres: la ONU pide reconocer una realidad que suele pasar desapercibida

Las tensiones de una semana de emociones
4

Las tensiones de una semana de emociones

Argentina y México: duele la enemistad que crece
5

Argentina y México: duele la enemistad que crece

Más Noticias
Así está el historial entre Argentina e Inglaterra: el dato que ilusiona y el que preocupa antes de la semifinal

Así está el historial entre Argentina e Inglaterra: el dato que ilusiona y el que preocupa antes de la semifinal

La historia del pacto de México 86: cuando las hinchadas argentinas dejaron la rivalidad para combatir a los hooligans

La historia del pacto de México 86: cuando las hinchadas argentinas dejaron la rivalidad para combatir a los hooligans

Quiénes eran los hooligans: la historia de la barra brava inglesa que sembró el terror en Europa

Quiénes eran los hooligans: la historia de la barra brava inglesa que sembró el terror en Europa

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

Qué fue de la vida de Carlos Roa: así luce hoy el héroe de los penales ante Inglaterra en Francia 98

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

El misterio de la camiseta azul de Maradona: quién la tiene y cuánto cuesta la reliquia del Mundial 1986

Se ajustarán los topes de facturación y los montos mensuales del Monotributo

Se ajustarán los topes de facturación y los montos mensuales del Monotributo

España vive el verano más cálido en décadas

España vive el verano más cálido en décadas

Argentina y México: duele la enemistad que crece

Argentina y México: duele la enemistad que crece

Comentarios