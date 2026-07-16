La Fundación Lillo presentó su agenda de vacaciones: juegos, ciencia y actividades para grandes y chicos

La Fundación Miguel Lillo inauguró su agenda de actividades para las vacaciones de invierno con propuestas gratuitas que combinan juegos, ciencia y actividades para grandes y chicos, con charlas a cargo de especialistas. La programación abarca las dos semanas del receso escolar.
El martes 21, de 16 a 17, Emanuel Pérez Bogado y Exequiel Barboza darán un taller sobre el origen de los dinosaurios argentinos. Está dirigido a niños mayores de 5 años, con cupo de 30 personas. Los jueves 16 y 23, y los viernes 17 y 24, también de 16 a 17, se dictarán charlas sobre la importancia de las abejas para el ecosistema tucumano. Estarán a cargo de Carlos Molineri y de Karen Escalante. Los jueves se explicará el proceso de polinización en plantas y en animales, y los viernes se hará foco en las abejas meliponas, autóctonas de la zona.
Durante el receso, el Museo de Ciencias Naturales y el Jardín Botánico atenderán de martes a viernes de 10 a 18.30, y sábados y domingos de 15 a 19; el Museo Histórico Lillo abrirá de martes a viernes de 11.30 a 16.30.
La entrada al Museo de Ciencias Naturales cuesta $7.000. Los menores de 5 años, los jubilados y las personas con discapacidad no abonan entrada. Además de las charlas, todos los días se pueden recorrer las salas de exposición y participar de juegos de mesa, de búsqueda de fósiles y de otras propuestas didácticas para los más chicos.
La fundación Miguel Lillo (Miguel Lillo 251) reúne tres propuestas distintas que se pueden recorrer en una misma visita. Por un lado, el Museo de Ciencias Naturales propone un viaje por la flora y la fauna del NOA. Una de sus salas exhibe la colección de insectos; otra presenta réplicas de grandes mamíferos de África, recreados en su ambiente natural. El sector de Paleontología muestra esqueletos de mamíferos de hasta 10.000 años de antigüedad. Hay un piso interactivo donde se puede, entre otros, colocar huevos de dinosaurios virtuales en un nido o descubrir fósiles sobre la arena.
Objetos personales y fotografías
El Museo Histórico Miguel Lillo recorre su vida y obra mediante objetos personales y fotografías. Sus salas también exhiben una selección de su biblioteca personal, de unos 8.000 ejemplares.
Y el Jardín Botánico ofrece un paseo al aire libre entre especies vegetales autóctonas y exóticas.
Para más información se puede llamar al 4863121 o visitar el sitio www.lillo.org.ar.