La Fundación Lillo presentó su agenda de vacaciones: juegos, ciencia y actividades para grandes y chicos

El martes 21, de 16 a 17, Emanuel Pérez Bogado y Exequiel Barboza darán un taller sobre el origen de los dinosaurios argentinos. Está dirigido a niños mayores de 5 años, con cupo de 30 personas. Los jueves 16 y 23, y los viernes 17 y 24, también de 16 a 17, se dictarán charlas sobre la importancia de las abejas para el ecosistema tucumano. Estarán a cargo de Carlos Molineri y de Karen Escalante. Los jueves se explicará el proceso de polinización en plantas y en animales, y los viernes se hará foco en las abejas meliponas, autóctonas de la zona.