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Vacaciones de invierno en Tafí del Valle: cuánto dinero hace falta para pasar el día o quedarse a dormir

LA GACETA recorrió el centro y relevó precios de comidas, productos regionales, alojamiento y actividades para calcular el presupuesto de una pareja o una familia durante este fin de semana.

POSTAL DE INVIERNO. Las calles de Tafí del Valle recibieron a los visitantes con sol y cerca de 20 grados.
POSTAL DE INVIERNO. Las calles de Tafí del Valle recibieron a los visitantes con sol y cerca de 20 grados. / LA GACETA, ANALIA JARAMILLO
Por María José Monteros Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA relevó en julio los costos de alojamiento y comida en Tafí del Valle, Tucumán, para que turistas organicen su presupuesto durante estas vacaciones de invierno.
  • Hospedarse cuesta desde $60.000 por noche y comer un menú del día ronda los $18.000, en un marco de buen clima, actividades recreativas, talleres culturales y ferias locales.
  • Nominado a los Best Tourism Villages de la ONU, el destino busca consolidar su reactivación turística invernal y posicionarse como un referente sustentable en la región.
Resumen generado con IA

Elegido como uno de los pueblos argentinos que competirán en los Best Tourism Villages de ONU Turismo, Tafí del Valle atraviesa las vacaciones de invierno con una agenda que combina talleres, ferias, gastronomía regional y paseos al aire libre. Pero antes de subir a los Valles, hay una pregunta inevitable: ¿cuánto cuesta pasar unos días allí?

LA GACETA recorrió el centro el martes y encontró un movimiento todavía tranquilo. Había visitantes de Córdoba y Santa Fe, turistas de otras provincias y los primeros tucumanos que comenzaban a llegar. El clima acompañaba: cerca de 20 grados y un sol pleno que invitaba a caminar por la plaza, sentarse afuera y recorrer los negocios de los alrededores. 

Además, el tiempo agradable continuará durante los próximos días, especialmente el jueves, por lo que la semana aparece como una buena oportunidad para subir y aprovechar las actividades de invierno.

POSTAL. Las calles de Tafí del Valle recibieron a los visitantes con sol y cerca de 20 grados. POSTAL. Las calles de Tafí del Valle recibieron a los visitantes con sol y cerca de 20 grados. / LA GACETA, ANALIA JARAMILLO

Cuánto cuesta comer en Tafí del Valle

En los negocios y restaurantes cercanos a la plaza, los precios estaban exhibidos y ofrecían alternativas para distintos presupuestos. La docena de empanadas podía encontrarse entre $25.000 y $35.000, según el local.

Los menús del día costaban entre $18.000 y $20.000, mientras que una parrillada para dos personas se ofrecía a $50.000 y una pizza con bebida podía conseguirse desde $20.000. Para el desayuno o la merienda, una de las promociones visibles incluía una docena de medialunas por $9.000.

EMPANADAS. La docena se ofrecía entre $25.000 y $35.000 en los locales del centro. EMPANADAS. La docena se ofrecía entre $25.000 y $35.000 en los locales del centro. / LA GACETA, ANALIA JARAMILLO

También había opciones para llevar productos regionales. En algunos comercios se ofrecían dos vinos por $24.000. En otros, una promoción combinaba una botella de vino, un queso y un salame por $15.000. Los dulces regionales partían desde los $6.000 y las cajas de alfajores rondaban los $8.000.

Entre los recuerdos más económicos, los llaveros de Tafí costaban aproximadamente $3.000, los portallaves $4.000 y algunos ponchos podían encontrarse desde los $14.000.

RECUERDOS. Llaveros, portallaves y otros regalos se ofrecían desde $3.000 en los comercios del centro. RECUERDOS. Llaveros, portallaves y otros regalos se ofrecían desde $3.000 en los comercios del centro. / LA GACETA, ANALIA JARAMILLO

Alojamiento desde $60.000 por noche

Dormir en el centro puede costar desde $60.000 por noche para dos personas. En el Hotel Virgen del Valle, ubicado a una cuadra de la plaza, la habitación doble cuesta $60.000; la triple, $90.000; y la cuádruple, $100.000.

Las tarifas incluyen desayuno, baño privado, calefacción, televisión y wifi. Miguel Astorga, responsable del alojamiento, nos contó que el hotel registró una ocupación elevada desde el comienzo de la temporada, principalmente con visitantes de Santa Fe, Córdoba y Neuquén.

Otra referencia es Inti Huatana, donde las alternativas de alojamiento se ubican aproximadamente en $60.000, $70.000 y $86.000, según la categoría elegida.

Talleres y paseos durante julio

La Sala Cultural concentra buena parte de la programación municipal. Todos los días, desde las 14, se dictan talleres creativos de bordado, tejido, macramé, pompones, cerámica y puntillismo.

Los lunes y miércoles, de 10 a 12, se realiza “Mates y Letras”, mientras que esos mismos días puede visitarse una exhibición de prendas entre las 8 y las 18. Los martes y jueves, de 10 a 12, funciona el Taller de la Imaginación, con juegos, dibujos y canciones.

Las propuestas no requieren inscripción previa. Algunas son gratuitas y otras pueden tener un costo cercano a los $20.000, según la clase. Por eso, antes de asistir conviene consultar en la oficina de Turismo.

La agenda se completa con degustaciones de productos típicos los miércoles, cocina en vivo los sábados al mediodía en la peatonal Los Faroles y una caminata al Cerro de la Cruz los domingos. También funcionan ferias de artesanos y emprendedores, actividades en la plaza y visitas al Museo Jesuítico de La Banda, Los Menhires, la Ruta del Artesano y distintos miradores.

FERIA DE ARTESANOS. Durante el paseo por el centro se pueden recorrer los puestos y encontrar tejidos, cerámicas, recuerdos y otros productos hechos en Tafí del Valle. FERIA DE ARTESANOS. Durante el paseo por el centro se pueden recorrer los puestos y encontrar tejidos, cerámicas, recuerdos y otros productos hechos en Tafí del Valle. / LA GACETA, ANALIA JARAMILLO

Para quienes buscan propuestas de aventura, hay opciones de cabalgata, trekking y kayak. Los valores dependen del recorrido y del prestador, por lo que deben consultarse directamente en Turismo, pero se parte desde los $25.000 por persona.

Así, una pareja puede calcular desde $96.000 por una noche de alojamiento y una comida, mientras que una familia de cuatro necesitaría alrededor de $172.000 para el mismo plan. A eso habrá que sumarle traslados, actividades y compras regionales.

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