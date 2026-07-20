Obras de teatro para seguir las vacaciones de invierno

La programación comenzará mañana, a las 17, con la reposición de “Guardianes de la imaginación”, una obra de la productora Las Victorias de Antonia, con dramaturgia y dirección de Josefina Ocaranza. La historia sigue a Felipe, un niño que emprende una aventura fantástica para impedir que los cuentos, los sueños y las ideas desaparezcan. Guiado por una enigmática lechuza, el protagonista deberá enfrentar sus propios miedos y descubrir el verdadero poder de la imaginación. Las entradas tienen un valor de $18.000.