Obras de teatro para seguir las vacaciones de invierno

La última semana de vacaciones ofrecerá una programación teatral especialmente pensada para disfrutar en familia. Entre mañana y el viernes 24, el teatro Rosita Ávila recibirá tres producciones teatrales con música, humor y aventuras destinadas al público infantil.
La programación comenzará mañana, a las 17, con la reposición de “Guardianes de la imaginación”, una obra de la productora Las Victorias de Antonia, con dramaturgia y dirección de Josefina Ocaranza. La historia sigue a Felipe, un niño que emprende una aventura fantástica para impedir que los cuentos, los sueños y las ideas desaparezcan. Guiado por una enigmática lechuza, el protagonista deberá enfrentar sus propios miedos y descubrir el verdadero poder de la imaginación. Las entradas tienen un valor de $18.000.
El jueves, también a las 17, será el turno de “El Rey de África”, una adaptación musical inspirada en la historia de El Rey León. La propuesta, presentada por Mutar Producciones y dirigida por Lourdes Salas, contará con más de 20 artistas en escena que combinarán actuación, canto, danza y coreografías para narrar el camino de un joven heredero que deberá encontrar su lugar y asumir su destino. Las entradas también costarán $18.000.
La agenda continuará el viernes, a las 17, con “Las nuevas aventuras de Minulín”, un espectáculo teatral pensado para toda la familia. La obra mezcla humor, canciones, títeres y personajes mágicos para contar la historia de un gatito que deberá aprender a superar los celos cuando la Madrina Vivi recibe la visita de Charanguito. La propuesta busca transmitir valores como la amistad, la empatía y la importancia de compartir. Las entradas tendrán un valor de $20.000.
Las entradas para los tres espectáculos pueden adquirirse de manera anticipada a través de la ticketera digital oficial o en la boletería del Teatro Rosita Ávila, ubicada en Las Piedras 1.550. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 18, mientras que los días de función la boletería abrirá desde las 17, hasta el inicio de cada presentación.