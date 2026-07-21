Para elegir en vacaciones: teatro, títeres, música y naturaleza

Uno de los platos fuertes es “Guardianes de la imaginación”, una obra que narra la historia de Felipe, un niño de 8 años elegido por una lechuza -antigua guardiana de la imaginación- para qe salve los cuentos, los sueños y las ideas en un mundo donde cada vez se lee menos. La dramaturgia y la dirección corren por cuenta de Josefina Ocaranza, con asistencia de dirección de José Padilla. Integran el elenco Franco Occhi, Luciana Torres, Álvaro Alderete, Cande Mattias y la propia Ocaranza. La realización escenográfica es de Claudio Gigena y Mariana Delgado, mientras que el diseño de luces escénicas y visuales pertenece a María José Stefani y la gráfica, a Martín Galante.