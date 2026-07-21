Para elegir en vacaciones: teatro, títeres, música y naturaleza

Las opciones de vacaciones de invierno continúan, con una gran variedad de propuestas culturales que combinan teatro, artes plásticas y actividades al aire libre.
Uno de los platos fuertes es “Guardianes de la imaginación”, una obra que narra la historia de Felipe, un niño de 8 años elegido por una lechuza -antigua guardiana de la imaginación- para qe salve los cuentos, los sueños y las ideas en un mundo donde cada vez se lee menos. La dramaturgia y la dirección corren por cuenta de Josefina Ocaranza, con asistencia de dirección de José Padilla. Integran el elenco Franco Occhi, Luciana Torres, Álvaro Alderete, Cande Mattias y la propia Ocaranza. La realización escenográfica es de Claudio Gigena y Mariana Delgado, mientras que el diseño de luces escénicas y visuales pertenece a María José Stefani y la gráfica, a Martín Galante.
Puede verse desde las 17 de hoy, en el teatro Rosita Ávila, de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán (Piedras al 1.500). Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro, o en la web entradas.smt.gob.ar.
En el marco del ciclo “Vacaciones de invierno con Cultura”, la artista Ana Hynes O’Connor dictará el taller gratuito “Títeres de papel”, para chicos de 6 a 11 años que quieran explorar su creatividad lejos de las pantallas. Se dará en el museo Casa Padilla (25 de Mayo 36), dividido en dos grupos: de 6 a 8 años, el jueves de 17 a 19; y de 9 a 11 años, hoy de 17 a 19 y mañana de 10 a 12. La inscripción se realiza por mail a museocasapadilla@gmail.com, con nombre, apellido, edad, teléfono y turno elegido.
En el marco de su Noche Española, “Derecho sin receso” propone hoy, de 19.30 a 21, en la Casa Remis (25 de Mayo 471), la presentación del ballet de la academia de Sandra Maldonado, de la Sociedad Española de Tucumán.
Guardianas KPOP
Las Guardianas KPOP, con su Tour Mundial de más de 150 funciones agotadas y nominación a Mejor Musical Infantil 2026, se presentan hoy en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479). Entradas en la boletería o en entradas.teatromercedessosa.com.ar.
Desde las 19 de hoy, La Sodería (Juan Posse 1141) ofrece “Conversaciones en la biblioteca: teatro y política”.
El Jardín Botánico Lillo (Miguel Lillo 251) también suma actividades libres y gratuitas: hoy, de 14 a 18, “Jaque y Mates”, ajedrez a cargo de Club 64 Tucumán; mañana, de 15 a 18, fotografía de naturaleza con Gaspar Anastasio; el jueves, “El compost y sus bichos”; y el viernes, desde las 15, “Cuentos en el jardín”, con el escritor y narrador Miguel Santillán. Más información al 4863121.