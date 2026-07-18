Con estas opciones, es imposible aburrirse en las vacaciones de invierno

El teatro infantil tienta a las familias para tener una salida divertida y volver a casa con cosas para pensar y conversar. Sobre esas premisas se suma hoy a la cartelera tucumana la obra “Guardianes de la imaginación”, del grupo Las Victorias de Antonia, que se estrenará esta tarde a las 16 en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550).
“En un mundo donde cada vez se leen menos cuentos y los pocos que se leen no llegan a su final, la imaginación está a punto de desaparecer. Cuando todo parece estar a punto de perderse, la lechuza -antigua guardiana de la imaginación- elige a Felipe, un niño de ocho años, para emprender una misión decisiva: salvar aquello que mantiene vivos los sueños, las ideas y las historias. Para lograrlo, deberá enfrentarse a sus propios miedos y descubrir que la imaginación no es solo un juego, sino una fuerza capaz de transformar la realidad”, plantea la sinopsis.
El elenco está integrado por Franco Occhi, Luciana Torres, Álvaro Alderete, Candela Matías y Josefina Ocaranza, quien además escribió y dirige la obra. “La imaginación no es solo un recurso lúdico, sino una capacidad central en la construcción del pensamiento, la resolución de problemas y la posibilidad de proyectar futuros. Mi idea en este texto es poner el foco en los cuentos como puerta de entrada a un mundo que es territorio fundamental de libertad, juego y creación para el desarrollo emocional, creativo y simbólico de las infancias. Es una experiencia estética que invita a la participación sensible del espectador”, le dice a LA GACETA.
Otras alternativas escénicas se repondrán en distintos espacios y desde temprano, ya que a las 10 se presentará el espectáculo “El kaos no para”, en el complejo Zenón Santillán (Bulnes 1.850), en formato de intervención callejera a cargo de los integrantes del Dúo Pulsión en código clown. La función se enmarca dentro del ciclo municipal Teatro en los Barrios, con entrada libre y gratuita.
En la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251), el Teatro Estable dirigido por Indio Armanini presentará a las 18 el musical de Selva Cuenca “¿Quién es, dónde está?”, con desopilantes investigadores que deben descubrir quién robó una valiosa corona de una encumbrada y rica familia.
La Sodería (Juan Posse 1.141), a la misma hora, recibirá los títeres y la narración de “El soñante del tomatal”, con la historia de un sereno que cuida por las noches una finca, dirigida por Yesika Migliori con musica de Beto López y actuación de Carmen Ullivarri.
Julitos y Julietas abrirá nuevamente hoy a las 15 en el complejo Las Cañas (avenida Perón y Las Rosas, Yerba Buena), con propuestas lúdicas dentro de su despliegue de stands. La academia Stigma estará desde las 16 en su escenario, donde luego habrá una muestra musical de Tole Tole y el show circense de Macacho, para cerrar con la música de Cleveland. En el lugar habrá la posibilidad de subir a un globo aerostático ocn anclaje a tierra.
“Los Lule” se repondrá a las 18.30 en las ruinas jesuíticas de San Isidro de Lules, con su iniciativa de teatro de memoria viva dirigida por José Luis Alves y Soledad Benegas, con transporte gratuito desde esa ciudad.
Aprender jugando es la mejor de las alternativas en la enseñanza. En Tafí Viejo se dictarán talleres gratuitos de pintura desde las 15 en el parque Miguel Lillo de Lomas de Tafí y de danzas internacionales en la plaza Bartolomé Mitre a las 16.30. Asimismo, en la hostería Atahualpa Yupanqui (Paysandú 2.400) comenzará “Reconstruyendo memorias”, sobre la conservación de archivos familiares, a partir de las 18 (continuará el próximo sábado).
Textos breves
La escena teatral para adultos acerca su propia cartelera. A las 20 comenzará en el Jockey Club (San Martín 451) “Experiencia 120’”, una sucesión de obras breves intercaladas con brindis y picadas, dirigida por Emanuel Lobo.
Una hora más tarde, habrá dos versiones locales de textos clásicos de grandes autores: en la Sociedad Francesa (San Juan 751), Ricardo Salim montará “Seis personajes en busca de un autor”, del italiano Luigi Pirandello, con el elenco de la Fundación Teatro Universitario; y en Casa Barda (Córdoba 284), Guillermo Montilla Santillán repondrá su unipersonal “Hamlet - versión para un actor (de reparto)”, sobre la obra de William Shakespeare.
También a las 21, Miguel Jordán y Mariano Fernández repondrán “Mi padre - cuando el amor todo lo puede”, en la Casa de la Cultura de Yerba Buena (Las Higueritas 1.850).