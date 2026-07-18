Con estas opciones, es imposible aburrirse en las vacaciones de invierno

El elenco está integrado por Franco Occhi, Luciana Torres, Álvaro Alderete, Candela Matías y Josefina Ocaranza, quien además escribió y dirige la obra. “La imaginación no es solo un recurso lúdico, sino una capacidad central en la construcción del pensamiento, la resolución de problemas y la posibilidad de proyectar futuros. Mi idea en este texto es poner el foco en los cuentos como puerta de entrada a un mundo que es territorio fundamental de libertad, juego y creación para el desarrollo emocional, creativo y simbólico de las infancias. Es una experiencia estética que invita a la participación sensible del espectador”, le dice a LA GACETA.