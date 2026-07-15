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Vacaciones en modo verde: un lugar para aprender, jugar y descubrir cómo cuidar el medio ambiente en Tucumán

Talleres, cine, propuestas artísticas, experiencias inmersivas y concursos forman parte de una agenda que busca combinar entretenimiento y educación ambiental.

CAMPUS EDUCATIVO. Un plan diferente para niños y grandes.
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Hace 3 Min

Resumen para apurados

  • El Campus Yolanda Ortiz ofrece en Tucumán actividades ambientales gratuitas para familias hasta el 25 de julio, buscando concientizar sobre el cuidado del planeta en invierno.
  • El programa incluye talleres interactivos, cine, experiencias inmersivas y concursos artísticos. El espacio ya fue visitado por más de 23.400 personas en la ciudad.
  • Esta propuesta promueve hábitos sustentables familiares frente al ocio tradicional. Se espera consolidar la conciencia ecológica y el cuidado de recursos en la comunidad.
Resumen generado con IA

No todas las vacaciones tienen que transcurrir entre pantallas, centros comerciales o paseos tradicionales. En San Miguel de Tucumán hay un espacio que propone otra manera de disfrutar el invierno: aprender, jugar y descubrir cómo pequeñas acciones pueden ayudar a cuidar el ambiente.

El Campus Educativo Ambiental “Dra. Yolanda Ortiz”, ubicado en Lamadrid 3.700, abrió una programación especial para estas vacaciones con actividades gratuitas pensadas para chicos, jóvenes y adultos. Talleres, cine, propuestas artísticas, experiencias inmersivas y concursos forman parte de una agenda que busca combinar entretenimiento y educación ambiental.

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Hasta el 25 de julio

La propuesta se extenderá hasta el 25 de julio, con actividades durante las tardes, y busca que las familias puedan acercarse al espacio y conocer sus distintas áreas a través de experiencias participativas. Más de 23.400 personas ya recorrieron el campus, según números oficiales.

Entre las propuestas habrá:

- Talleres ambientales y actividades recreativas para aprender sobre el cuidado del planeta a través del juego.

- Funciones de cine con contenidos familiares.

- Presentaciones artísticas que sumarán música, expresión y creatividad a la experiencia.

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- Experiencias inmersivas para acercarse a distintas temáticas ambientales de una manera interactiva.

- Concursos y desafíos con consignas relacionadas con la conciencia ambiental.

El objetivo es que cada visitante pueda recorrer el lugar y descubrir que conceptos como separación de residuos, reutilización o protección de los recursos naturales también pueden aprenderse de una forma entretenida.

Temas San Miguel de TucumánMedio Ambiente
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