El rock de Northon agita las vacaciones en el teatro Alberdi

Las vacaciones de invierno no parecen estar dispuestas para descansar, sino para disfrutar a pleno de la intensa agenda del Julio Cultural Universitario que se despliega con variadas propuestas.
Dentro de ellas, el rock tucumano de Northon tiene su espacio reservado en la sala mayor del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), hoy desde las 21, con su show “El viaje”, título que “es un hilo conductor de nuestro recorrido como banda, pero también nos gusta que el concepto sea un vehículo más que una definición”, afirma su guitarrista y tecladista César Wayar.
El grupo -nacido en 2019- puede ser considerado un seleccionado de distintos momentos del género en la provincia, atento a la trayectoria de sus miembros. Wayar es parte de Estación Experimental; Ariel Bellos, Claudio Marín y Juan Carlos Ahumada estuvieron en 448 (individualmente, figuran también en Críos, Tauser, Boom Boom Kid, D.E.C., La Banda de Tu Hermana y muchas más), mientras que Ariel Parra compartió Arkangel, Ave César, La Razzia y Pirogénesis, entre otras. Como voz invitada está Antonella Carrazán para ampliar las armonías.
Dejar la rutina
La invitación para hoy abarca “una experiencia que combinará música, narrativa y una cuidada puesta en escena para recorrer un camino de emociones, transformación y búsqueda personal y compartir experiencias, recuerdos y sueños”, señala. “Camino a la eternidad”, “La envidia”, “Modalidad”, “Lemmy”, “Puedo ver” y “Volveré” forman parte del repertorio.
“La propuesta es, sobre todo, una invitación a que el espectador deje de lado su rutina y se sumerja en las distintas atmósferas que propone cada canción. Al final del show, descubrimos que cada integrante y cada persona en la audiencia termina haciendo su propio recorrido interno”, añade el músico para LA GACETA.
- ¿Qué cosas influyeron en ese viaje de casi siete años?
- Las individualidades. A pesar de que estoy hace casi dos años como parte de la banda, noté que somos personas con muchos gustos totalmente distintos. Si bien hay integrantes que tocaron juntos en otros proyectos, convergemos con el tiempo en Northon para desarrollar una mezcla de muchos estilos y formas de ver y pensar la música.
- Apenas comenzaron y llegó la pandemia, ¿cómo los impactó en la composición de sus canciones?
- Además del encierro, la covid-19 influyó en cómo las personas se relacionan y piensan; hoy es muy difícil notarlo, pero las letras de nuestros temas apuntan en algunos casos a esos cambios. Por ejemplo, en “Juan” (una canción escrita tres años pospandemia) el personaje principal desconfía de alguien que le da un abrazo.
- ¿Cuánto hay de la trayectoria individual de los integrantes de la banda a este presente?
- Mucho, creo que es inevitable notarlo. Aunque mayormente nos definamos como un grupo de hard rock, en los recitales encontramos destellos de nu metal, hardcore, heavy y pop. Tenemos influencias muy marcadas e integrantes aún con proyectos paralelos en otros estilos, que a la vez enriquecen esta idea común.
- ¿Qué implica cantar las propias canciones y no covers?
- El no tocar covers no es nuestra política, de vez en cuando lo hacemos. No sentimos que este show en particular en el Alberdi sea la ocasión de hacerlo, pero en otros incluimos algún cover. La postura de crear una propuesta de canciones propias la veo, por un lado, como una necesidad de volcar algún destello de creatividad, de crearnos nuestro propio soundtrack en la vida; y por el otro, está muy arraigado a la cultura DIY (do it yourself), de crear todo con tus manos. A la vez, hacer tus propias canciones nos hace sentir una satisfacción extra que no te la da perseguir la genialidad de otro músico al que admirás.
“La vuelta del amor”: recital de Cristina Bozñak
A las 21, en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), Cristina Bozñak presentará su espectáculo “La vuelta del amor” dentro del Julio Cultural de la UNT. El repertorio está conformado por baladas, folclore, tango, pop, blues y rock, con canciones propias. Estará acompañada por Nicolás Tula Rizo en teclados, Ignacio Matkovich en guitarra, Daniel González en bajo y Fabián Falzone en batería, con coros a cargo de Agostina Macagno y Paulina Giménez Lazcano. La direccion artística y escénica es de Soledad Alastuey.