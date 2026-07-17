El rock de Northon agita las vacaciones en el teatro Alberdi

- El no tocar covers no es nuestra política, de vez en cuando lo hacemos. No sentimos que este show en particular en el Alberdi sea la ocasión de hacerlo, pero en otros incluimos algún cover. La postura de crear una propuesta de canciones propias la veo, por un lado, como una necesidad de volcar algún destello de creatividad, de crearnos nuestro propio soundtrack en la vida; y por el otro, está muy arraigado a la cultura DIY (do it yourself), de crear todo con tus manos. A la vez, hacer tus propias canciones nos hace sentir una satisfacción extra que no te la da perseguir la genialidad de otro músico al que admirás.