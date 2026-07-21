Irán dice que está en “guerra total” contra Estados Unidos

La andanada de ataques dejó un muerto y varios heridos en Tabriz, en el noroeste, a más de 1.000 kilómetros del Golfo, según las autoridades locales. El alcance de los bombardeos estadounidenses se extiende al centro y el este de Irán, mucho más allá de las regiones del sur donde se concentraron inicialmente los ataques tras la reanudación de las hostilidades el 7 de julio.