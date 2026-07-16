Karina Milei acelera el armado territorial en CABA: reunión clave con legisladores libertarios

En una jornada marcada por la intensidad legislativa, Karina Milei vuelve a tomar las riendas de la construcción política de La Libertad Avanza (LLA). La secretaria general de la Presidencia recibirá hoy a las 13, en la Casa Rosada, a los legisladores porteños del espacio. El objetivo central del encuentro es ordenar la estrategia política en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos electorales más determinantes para el oficialismo, y reafirmar su autoridad sobre la estructura partidaria.