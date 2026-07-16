Política

Karina Milei acelera el armado territorial en CABA: reunión clave con legisladores libertarios

La secretaria general de la Presidencia encabeza un encuentro en la Casa Rosada para consolidar la estructura de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.

JAVIER Y KARINA MILEI. ARCHIVO
JAVIER Y KARINA MILEI. ARCHIVO
Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • Karina Milei se reunió este jueves con legisladores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada para ordenar la estrategia política y consolidar el armado partidario en CABA.
  • El encuentro coincide con debates clave en el Senado y busca unificar posiciones frente a las tensiones internas con el sector de Patricia Bullrich por el control partidario.
  • Esta estrategia define la construcción de poder propio hacia 2027, buscando garantizar disciplina legislativa y cohesión interna frente a las reformas de Javier Milei.
Resumen generado con IA

En una jornada marcada por la intensidad legislativa, Karina Milei vuelve a tomar las riendas de la construcción política de La Libertad Avanza (LLA). La secretaria general de la Presidencia recibirá hoy a las 13, en la Casa Rosada, a los legisladores porteños del espacio. El objetivo central del encuentro es ordenar la estrategia política en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los distritos electorales más determinantes para el oficialismo, y reafirmar su autoridad sobre la estructura partidaria.

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Originalmente, la convocatoria incluía a los legisladores de la provincia de Buenos Aires; sin embargo, este sector debió ausentarse tras el llamado a una sesión imprevista en el Senado bonaerense. 

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Pese a este cambio de planes, la reunión en Balcarce 50 mantiene su relevancia, ya que busca consolidar un bloque cohesionado que responda directamente a la conducción de "El Jefe", como se conoce internamente a la hermana del Presidente.

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El pulso legislativo como eje de la gestión

La reunión se produce de forma casi simultánea al inicio de una sesión clave en el Senado nacional, donde se debatirá el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esta iniciativa es considerada un pilar dentro del paquete de reformas impulsadas por el Ejecutivo. En este contexto, la Casa Rosada busca que sus referentes territoriales operen en total sintonía con la agenda parlamentaria.

Para el Gobierno, es fundamental que la actividad partidaria no pierda de vista el ritmo del Congreso. El encuentro convocado por la secretaria general apunta a mantener alineados a los cuadros del oficialismo en un momento en que la gestión intenta sostener la iniciativa política a través de reformas estructurales, exigiendo una disciplina que evite fisuras ante la presión mediática y opositora.

Entre el crecimiento propio y la influencia del PRO

Más allá de la agenda del día, la reunión trasluce una disputa silenciosa por el control del crecimiento de LLA. En los últimos meses, se han hecho visibles las diferencias entre el sector que lidera Karina Milei -enfocado en construir un sello propio y puramente libertario- y el armado político que encabeza la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Mientras Bullrich fortalece su influencia mediante la gestión y su vínculo con sectores del PRO que buscan integrarse al oficialismo, Karina Milei preserva bajo su órbita la formación de listas y el control territorial independiente. 

Esta competencia interna, aunque mantenida bajo un marco de institucionalidad, plantea dos modelos de construcción de poder hacia las elecciones de 2027. Por ello, la cita de este jueves funciona también como un mensaje de unidad interna: la prioridad inmediata es preservar la cohesión del bloque y garantizar que las diferencias de criterio no interfieran con el proyecto transformador de Javier Milei.

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