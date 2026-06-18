El mensaje de Manzur y Yedlin, un fallo por la interna de la UCR y la apuesta libertaria

Pese a que se confirmó lo dispuesto por Servía, el legislador Romano Norri celebró la decisión de la Cámara Electoral. "Sin proceso judicial la intervención no hubiese terminado. Tenía que ponerle un freno a una resolución que contenía un plazo tramposo e indeterminado", apuntó, sosteniendo que el destino de la agrupación debe definirse "democráticamente en las urnas y no a puertas cerradas". Y cuestionó con dureza la integración de la Junta Electoral del partido, calificándola de "arbitraria" y de funcionar "como un comité cerrado diseñado a la medida de la intervención para repartir cargos entre sectores internos específicos". "Las maniobras dilatorias ya no les alcanzarán; seguiremos firmes para garantizar una transparencia real para los afiliados", apuntó.