El mensaje de Manzur y Yedlin, un fallo por la interna de la UCR y la apuesta libertaria

Resumen para apurados
- El PJ, la UCR y LLA de Tucumán definieron esta semana sus estrategias políticas locales mediante fotos opositoras, fallos por internas y gestiones externas para reposicionarse.
- Manzur y Yedlin criticaron la gestión de Milei, mientras la justicia electoral ratificó la intervención de la UCR tucumana y LLA defendió misiones comerciales en España.
- Estas acciones acelerarán la normalización de la UCR local, consolidarán el bloque opositor peronista en el Congreso y definirán la inserción internacional de Tucumán.
"Los que amparen a este personaje serán responsables"
Son tiempos de señales en el PJ tucumano. Y las fotos son una de las herramientas predilectas de los referentes para enviar mensajes. Esta vez, los protagonistas de la imagen son dos peronistas del ala “antimileísta”: el senador Juan Manzur y el diputado Pablo Yedlin. Los médicos estuvieron junto al senador santiagueño José Emilio Neder en una reunión de trabajo enfocada en “mejorar el desarrollo del norte argentino”, según dio a conocer Yedlin. “Nuestras economías regionales son la llave de nuestro desarrollo: generan riqueza y empleo y hoy viven una crisis innecesaria”, planteó el diputado nacional.
A la vez, y en contraste con la postura dialoguista de la Casa de Gobierno, el ex ministro de Salud cargó contra “el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y sus aliados”, quienes trabajan para entregar nuestras riquezas naturales, mientras nos endeudan por varias generaciones”. “El máximo responsable de la administración del Estado, el jefe de gabinete de ministros, ha perdido toda credibilidad. Que quede claro en el Senado y en Diputados: todos los que amparen a este personaje serán responsables”, desafió Yedlin.
Fallo de la CNE y plazos para el fin de la intervención de la UCR-Tucumán
Una sentencia de la Cámara Nacional Electoral (CNE) firmada por Daniel Bejas y Alberto Ricardo Dalla Via, ratificó lo resuelto en primera instancia por la jueza federal con competencia electoral María Servini y dejó firme el rechazo a la demanda interpuesta por el legislador Agustín Romano Norri para exigir el cese de la intervención de la Unión Cívica Radical (UCR), dispuesta el 11 de marzo de 2025.
Al dictar el fallo, el tribunal tuvo en cuenta la respuesta del apoderado del centenario partido a nivel nacional respecto a una convocatoria a internas para normalizar la agrupación a nivel local. Los afiliados fueron llamados a sufragar para los distintos cargos internos para el 20 de septiembre. De todos modos, la sentencia -que no abordó el cronograma vigente- instó a la UCR nacional a convocar a elecciones "dentro de los 15 días de notificada la presente, si aún no se hubiera hecho en el distrito Tucumán, con el objeto de procurar la debida normalización del partido, con estricto cumplimiento del cronograma que a tal efecto se establezca".
Pese a que se confirmó lo dispuesto por Servía, el legislador Romano Norri celebró la decisión de la Cámara Electoral. "Sin proceso judicial la intervención no hubiese terminado. Tenía que ponerle un freno a una resolución que contenía un plazo tramposo e indeterminado", apuntó, sosteniendo que el destino de la agrupación debe definirse "democráticamente en las urnas y no a puertas cerradas". Y cuestionó con dureza la integración de la Junta Electoral del partido, calificándola de "arbitraria" y de funcionar "como un comité cerrado diseñado a la medida de la intervención para repartir cargos entre sectores internos específicos". "Las maniobras dilatorias ya no les alcanzarán; seguiremos firmes para garantizar una transparencia real para los afiliados", apuntó.
Molinuevo destacó las gestiones de Catalán en España
La diputada nacional Soledad Molinuevo (LLA) destacó el viaje en Madrid que lleva adelante el presidente del partido liberal a nivel local, Lisandro Catalán. En España, el ex funcionario de Javier Milei mantuvo reuniones con representantes de sectores estratégicos con la misión de "abrir mercados y generar las condiciones para que el sector privado vuelva a crecer, invertir y exportar".
"Con La Libertad Avanza, es posible recuperar el protagonismo de Tucumán en el mundo, generando más oportunidades para todos. ¡¡Este es el camino!!", publicó la dirigente de Concepción
LLA suma a un legislador provincial: Claudio Viña
El presidente del bloque Compromiso Tucumán en la Legislatura, Claudio Viña, se sumó a LLA con miras al armado que afrontará los comicios provinciales de 2027.
“Quiero agradecer la invitación de Lisandro Catalán, quien lidera junto a La Libertad Avanza este proyecto de transformación para Tucumán. Tenemos un gran desafío en 2027: devolverle a Tucumán la dignidad social e institucional que le arrebataron años de gobiernos peronistas”, publicó el ex funcionario municipal.
También se manifestó en ese sentido la hija del legislador, la dirigente Micaela Viña, quien fue candidata a diputada nacional en las elecciones de 2025. A través de sus redes sociales, agradeció la invitación de Catalán y ratificó su acompañamiento al proyecto político que impulsa La Libertad Avanza en la provincia.