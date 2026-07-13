Milei activa la agenda de reformas y recibe a gobernadores: la postura de Jaldo

La reforma electoral y la búsqueda de acuerdos con gobernadores aliados marcarán la agenda del Gobierno de la Nación durante esta semana. Mientras el Mundial entra en su desenlace y la mayoría de las provincias comienza el receso invernal, la Casa Rosada concentrará una serie de reuniones encabezadas por el presidente Javier Milei y por integrantes de su gabinete para avanzar en las principales iniciativas legislativas que el oficialismo prevé enviar al Congreso durante el segundo semestre: la eliminación de las PASO y un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).
En su afán de reunir los votos necesarios que permitan avanzar con la reforma electoral, el Gobierno mantendrá esta semana una serie de reuniones con gobernadores dialoguistas. Está previsto que desde las 11, el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, reciba al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, según informó el diario Ámbito. El encuentro se llevará a cabo pocos días después de que los gobernadores, en la voz del tucumano Osvaldo Jaldo, manifestaran su preocupación por la caída de los recursos coparticipables, fondos necesarios para la prestación de servicios esenciales como seguridad, salud y educación.
Poggi mantiene buena sintonía con La Libertad Avanza (LLA), aunque en las últimas semanas surgieron diferencias públicas en torno a un eventual acuerdo electoral en San Luis. En la Casa Rosada también trabajan para concretar reuniones con otros mandatarios cercanos al oficialismo, entre ellos el catamarqueño Raúl Jalil y el santacruceño Claudio Vidal.
Expectativa tucumana
En Tucumán, en tanto, se mantienen expectantes ante la posibilidad de que sean convocados a un encuentro también esta semana. Fuentes del círculo cercano del gobernador indicaron a este diario que Jaldo tiene previsto tomarse unos días de descanso y que ese receso podría comenzar esta semana. Sin embargo, advirtieron que dicha posibilidad estará supeditada a una eventual convocatoria de la Casa Rosada.
Luego de la vigilia por el 9 de Julio, Jaldo declaró que los gobernadores acordaron en la Casa Histórica que Santilli recibirá a una delegación de mandatarios provinciales para plantear algunos puntos ante la Nación, principalmente la preocupación por la caída de la coparticipación.
Microeconomía fría
“Tenemos un problema de baja de recaudación, producto de que la microeconomía no arranca. Sí hay parámetros macroeconómicos que son importantes: la baja del riesgo país, la baja de la inflación y el equilibrio fiscal; todo eso es importante. Pero eso todavía no llegó a la microeconomía, que es donde está la gente, donde están los servicios esenciales, donde está la salud, la educación pública, la seguridad pública”, declaró a LA GACETA.
Se estima que en lo que va del año, la caída sería de alrededor del 9%, porcentaje que en Tucumán representaría poco más de $70.000 millones.
El respaldo de los gobernadores resulta clave para el tratamiento de las reformas que el Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso, como la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y la incorporación del mecanismo de Ficha Limpia. El paquete también incluirá modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, cambios en el régimen de Zona Fría y el denominado Súper RIGI.
La agenda del Presidente
Se anunció que también en la jornada de hoy Milei encabezará una reunión con diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza para analizar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas económicas más relevantes para el Gobierno.
La propuesta busca limitar la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro Nacional, fortalecer la independencia de las autoridades monetarias y establecer nuevas restricciones para la distribución de utilidades de la entidad mientras persistan desequilibrios macroeconómicos. Además, contempla avanzar sobre el esquema de letras intransferibles.
Conversaciones de LLA
Mañana, en tanto, será el turno de la mesa política del oficialismo, que retomará sus reuniones periódicas bajo la coordinación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El encuentro servirá para revisar el estado de las reformas legislativas y definir la estrategia política para la segunda mitad del año.
También participarán referentes del oficialismo encargados del armado territorial, en un contexto en el que la Casa Rosada busca consolidar su presencia en las provincias sin afectar la relación con gobernadores que hoy acompañan las principales iniciativas parlamentarias.
Pausa por las semis
El miércoles la actividad oficial será reducida debido al partido de la Selección Argentina por las semifinales del Mundial, mientras que el jueves Karina Milei encabezará una reunión con legisladores nacionales y dirigentes de La Libertad Avanza de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires para avanzar en la organización partidaria con vistas al proceso electoral de 2027.
La agenda semanal concluirá esa noche con la participación del Presidente en el aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde volverá a exponer ante empresarios e inversores sobre el rumbo económico del Gobierno y las reformas estructurales que buscará consolidar en el Congreso.
Villarruel reclamó una retribución acorde para los docentes
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el Gobierno nacional al sostener que los docentes “merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan”. Lo hizo al recordar su paso por el Instituto Social Militar Dámaso Centeno, en el marco de un nuevo aniversario de esa institución. El mensaje se suma a las definiciones que expresó durante su visita a Tucumán, donde promovió una agenda vinculada al desarrollo productivo y la defensa de las economías regionales. En ese contexto, se comprometió a impulsar una nueva ley de biocombustibles.