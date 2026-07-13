Milei activa la agenda de reformas y recibe a gobernadores: la postura de Jaldo

La reforma electoral y la búsqueda de acuerdos con gobernadores aliados marcarán la agenda del Gobierno de la Nación durante esta semana. Mientras el Mundial entra en su desenlace y la mayoría de las provincias comienza el receso invernal, la Casa Rosada concentrará una serie de reuniones encabezadas por el presidente Javier Milei y por integrantes de su gabinete para avanzar en las principales iniciativas legislativas que el oficialismo prevé enviar al Congreso durante el segundo semestre: la eliminación de las PASO y un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).