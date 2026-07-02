Política

El Gobierno acelera en el Senado: la estrategia libertaria para destrabar leyes antes del receso

La llegada de la nueva jefatura de Gabinete busca dinamizar la agenda parlamentaria. El oficialismo apunta a una sesión clave el próximo miércoles para tratar pliegos judiciales, la "Ley Hojarasca" y la propiedad privada.

Recinto de la Cámara Alta. SENADO
Recinto de la Cámara Alta. SENADO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional acelera negociaciones en el Senado para sesionar el próximo miércoles y aprobar pliegues judiciales y la Ley Hojarasca antes del receso de invierno.
  • Tras semanas de parálisis y desgaste político, la renovada Jefatura de Gabinete lidera el diálogo con gobernadores y bloques aliados para conseguir los votos necesarios.
  • El éxito de la sesión medirá la gobernabilidad del oficialismo y abrirá el camino para reformas de fondo, como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.
Resumen generado con IA

Tras semanas de parálisis legislativa y el desgaste generado por los pedidos de interpelación a Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo decidió recuperar la iniciativa en el Congreso. La asunción de la nueva Jefatura de Gabinete parece haber renovado el oxígeno político del oficialismo. Con el receso de invierno en el horizonte (20 de julio), La Libertad Avanza (LLA) busca capitalizar el reciente acercamiento con gobernadores y bloques aliados para limpiar el tablero de temas pendientes en el Senado.

La sesión en el Senado se cayó y Adorni mantuvo su blindaje

La sesión en el Senado se cayó y Adorni mantuvo su blindaje

De la gestión política a la sesión del miércoles

La nueva conducción de la Jefatura de Gabinete comenzó su gestión con una agenda cargada.  Habrá reuniones con mandatarios provinciales y bloques dialoguistas para transformar las demandas locales en votos legislativos. En paralelo, los hermanos Javier y Karina Milei cerraron filas con sus propios legisladores para unificar el mensaje. El objetivo inmediato es sesionar el próximo miércoles.

Ley Hojarasca: cuáles son las 63 normas que el Gobierno busca derogar por “obsoletas”

Ley Hojarasca: cuáles son las 63 normas que el Gobierno busca derogar por “obsoletas”

En el temario prioritario figuran los 30 pliegos judiciales que ya cuentan con audiencias aprobadas, un paso fundamental para cubrir vacantes en el Poder Judicial. También se buscará dar luz verde a la "Ley Hojarasca" -que pretende derogar 63 leyes obsoletas para desburocratizar el Estado- y el proyecto de "Inviolabilidad de la propiedad privada". 

Este último es el más complejo, porque modifica las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego, y su aprobación pende de un hilo. El oficialismo depende de la bancada de la UCR, que exige cambios específicos en la venta de tierras en zonas de frontera y límites a las expropiaciones para dar su acompañamiento.

Patricia Bullrich responsabilizó al kirchnerismo por la caída de la sesión en el Senado

Patricia Bullrich responsabilizó al kirchnerismo por la caída de la sesión en el Senado

El conflicto por las "Zonas Frías" y el costo del ajuste

Uno de los puntos de mayor fricción en la negociación es la modificación del régimen de "Zonas Frías". El Ejecutivo pretende acotar los subsidios al gas, al priorizar el poder adquisitivo del usuario sobre la ubicación geográfica, lo que representaría un ahorro fiscal de aproximadamente $272.000 millones. Sin embargo, la propuesta enfrenta una resistencia férrea, incluso entre los aliados.

Senadores del radicalismo y bloques provinciales manifestaron su rechazo, con el argumento de que el momento para debatir el recorte de subsidios es inoportuno debido a las bajas temperaturas. 

La reciente nevada en Mar del Plata reforzó la postura de senadores como Maximiliano Abad, mientras que desde Córdoba, Alejandra Vigo ya adelantó su voto negativo. Si el oficialismo acepta introducir cambios propuestos por senadores de Mendoza (Suárez y Juri), el proyecto debería volver a la Cámara de Diputados, dilatando los tiempos de la Casa Rosada.

Reforma del BCRA y el frente opositor

Más allá de la agenda inmediata, el Gobierno proyecta nuevas reformas estructurales. Entre ellas, se destaca la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para reforzar su independencia y flexibilizar el esquema cambiario, al reducir el uso de la política monetaria como herramienta de estabilización. 

Además, se trabaja en un anteproyecto para retocar la Ley de Inocencia Fiscal, al buscar ampliar los topes de acceso ante la baja adhesión registrada en el primer semestre del año.

Mientras el oficialismo intenta ordenar su tropa y socios, el peronismo mantiene su estrategia de desgaste. Esta semana, el bloque opositor se enfocó en estrechar lazos con los sectores afectados por el ajuste, al mantener reuniones con trabajadores ferroviarios y técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). 

Temas Manuel Adorni Buenos AiresDiego SantilliJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La sesión en el Senado se cayó y Adorni mantuvo su blindaje

La sesión en el Senado se cayó y Adorni mantuvo su blindaje

Ley Hojarasca: cuáles son las 63 normas que el Gobierno busca derogar por “obsoletas”

Ley Hojarasca: cuáles son las 63 normas que el Gobierno busca derogar por “obsoletas”

Patricia Bullrich responsabilizó al kirchnerismo por la caída de la sesión en el Senado

Patricia Bullrich responsabilizó al kirchnerismo por la caída de la sesión en el Senado

Diego Santilli: “Manuel Adorni irá a la Justicia a defenderse sin fueros ni privilegios

Diego Santilli: “Manuel Adorni irá a la Justicia a defenderse sin fueros ni privilegios"

Una funcionaria declaró que le prestó su tarjeta de crédito a Manuel Adorni para comprar un monitor gamer de más de $2 millones

Una funcionaria declaró que le prestó su tarjeta de crédito a Manuel Adorni para comprar un monitor gamer de más de $2 millones

Lo más popular
Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados
1

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas
2

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?
3

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares
4

Testigos contradicen el video de Jésica Cirio con dólares

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre
5

De Villa Alem a peinar a Donatella Versace y Mariah Carey: la historia del tucumano que se fue con un bolsito y una carta para su madre

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana
1

Recuerdos fotográficos: cuando San Martín al 500 fue peatonal y en los canteros alguien sembró plantas de marihuana

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público
2

El Gobierno de Tucumán elimina un área y crea la Dirección de Empleo Público

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho
3

La Corte Suprema cerró la última vía judicial del ex juez Pisa y quedó firme su destitución por el caso Tacacho

Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla
4

Un bonus track de Adorni y las expectativas de una geometría amarilla

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?
5

¿Cuál es el valor de la racionalidad política?

Más Noticias
Jaldo dio inicio a la obra del Acueducto de Vipos, que beneficiará a 245.000 vecinos

Jaldo dio inicio a la obra del Acueducto de Vipos, que beneficiará a 245.000 vecinos

La Libertad Avanza Tucumán atribuyó a Javier Milei la reactivación del Acueducto de Vipos

La Libertad Avanza Tucumán atribuyó a Javier Milei la reactivación del Acueducto de Vipos

Aparece gas para la industria, pero el abastecimiento dependerá de acuerdos por un precio más alto

Aparece gas para la industria, pero el abastecimiento dependerá de acuerdos por un precio más alto

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Ola polar en Tafí del Valle: El Pinar, Las Carreras y La Quebradita amanecieron nevadas

Token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo activar el nuevo sistema para las consultas médicas?

Token digital del Subsidio de Salud: ¿cómo activar el nuevo sistema para las consultas médicas?

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Creen que los 37 kilos de cocaína decomisados en Valentín Jiménez ya habían sido secuestrados

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de Casados con hijos?

Murió Santiago Ríos: ¿qué dice el último mensaje del actor de "Casados con hijos"?

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Aparecen nuevas compras y Adorni se complica más

Comentarios