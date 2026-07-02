El Gobierno acelera en el Senado: la estrategia libertaria para destrabar leyes antes del receso

Tras semanas de parálisis legislativa y el desgaste generado por los pedidos de interpelación a Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo decidió recuperar la iniciativa en el Congreso. La asunción de la nueva Jefatura de Gabinete parece haber renovado el oxígeno político del oficialismo. Con el receso de invierno en el horizonte (20 de julio), La Libertad Avanza (LLA) busca capitalizar el reciente acercamiento con gobernadores y bloques aliados para limpiar el tablero de temas pendientes en el Senado.