El Gobierno acelera en el Senado: la estrategia libertaria para destrabar leyes antes del receso
La llegada de la nueva jefatura de Gabinete busca dinamizar la agenda parlamentaria. El oficialismo apunta a una sesión clave el próximo miércoles para tratar pliegos judiciales, la "Ley Hojarasca" y la propiedad privada.
Resumen para apurados
- El Gobierno nacional acelera negociaciones en el Senado para sesionar el próximo miércoles y aprobar pliegues judiciales y la Ley Hojarasca antes del receso de invierno.
- Tras semanas de parálisis y desgaste político, la renovada Jefatura de Gabinete lidera el diálogo con gobernadores y bloques aliados para conseguir los votos necesarios.
- El éxito de la sesión medirá la gobernabilidad del oficialismo y abrirá el camino para reformas de fondo, como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.
Tras semanas de parálisis legislativa y el desgaste generado por los pedidos de interpelación a Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo decidió recuperar la iniciativa en el Congreso. La asunción de la nueva Jefatura de Gabinete parece haber renovado el oxígeno político del oficialismo. Con el receso de invierno en el horizonte (20 de julio), La Libertad Avanza (LLA) busca capitalizar el reciente acercamiento con gobernadores y bloques aliados para limpiar el tablero de temas pendientes en el Senado.
De la gestión política a la sesión del miércoles
La nueva conducción de la Jefatura de Gabinete comenzó su gestión con una agenda cargada. Habrá reuniones con mandatarios provinciales y bloques dialoguistas para transformar las demandas locales en votos legislativos. En paralelo, los hermanos Javier y Karina Milei cerraron filas con sus propios legisladores para unificar el mensaje. El objetivo inmediato es sesionar el próximo miércoles.
En el temario prioritario figuran los 30 pliegos judiciales que ya cuentan con audiencias aprobadas, un paso fundamental para cubrir vacantes en el Poder Judicial. También se buscará dar luz verde a la "Ley Hojarasca" -que pretende derogar 63 leyes obsoletas para desburocratizar el Estado- y el proyecto de "Inviolabilidad de la propiedad privada".
Este último es el más complejo, porque modifica las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego, y su aprobación pende de un hilo. El oficialismo depende de la bancada de la UCR, que exige cambios específicos en la venta de tierras en zonas de frontera y límites a las expropiaciones para dar su acompañamiento.
El conflicto por las "Zonas Frías" y el costo del ajuste
Uno de los puntos de mayor fricción en la negociación es la modificación del régimen de "Zonas Frías". El Ejecutivo pretende acotar los subsidios al gas, al priorizar el poder adquisitivo del usuario sobre la ubicación geográfica, lo que representaría un ahorro fiscal de aproximadamente $272.000 millones. Sin embargo, la propuesta enfrenta una resistencia férrea, incluso entre los aliados.
Senadores del radicalismo y bloques provinciales manifestaron su rechazo, con el argumento de que el momento para debatir el recorte de subsidios es inoportuno debido a las bajas temperaturas.
La reciente nevada en Mar del Plata reforzó la postura de senadores como Maximiliano Abad, mientras que desde Córdoba, Alejandra Vigo ya adelantó su voto negativo. Si el oficialismo acepta introducir cambios propuestos por senadores de Mendoza (Suárez y Juri), el proyecto debería volver a la Cámara de Diputados, dilatando los tiempos de la Casa Rosada.
Reforma del BCRA y el frente opositor
Más allá de la agenda inmediata, el Gobierno proyecta nuevas reformas estructurales. Entre ellas, se destaca la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para reforzar su independencia y flexibilizar el esquema cambiario, al reducir el uso de la política monetaria como herramienta de estabilización.
Además, se trabaja en un anteproyecto para retocar la Ley de Inocencia Fiscal, al buscar ampliar los topes de acceso ante la baja adhesión registrada en el primer semestre del año.
Mientras el oficialismo intenta ordenar su tropa y socios, el peronismo mantiene su estrategia de desgaste. Esta semana, el bloque opositor se enfocó en estrechar lazos con los sectores afectados por el ajuste, al mantener reuniones con trabajadores ferroviarios y técnicos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).