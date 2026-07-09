Lilia Lemoine criticó el mensaje del arzobispo García Cuerva y lo tildó de "peronista"

Resumen para apurados
- La diputada Lilia Lemoine tildó de 'peronista' y 'vacío' al arzobispo Jorge García Cuerva tras su sermón del 9 de Julio en la Catedral porteña, por considerarlo hipócrita.
- Durante el tradicional Tedeum patrio ante Javier Milei, García Cuerva criticó la corrupción y la pobreza, lo que motivó el duro descargo de la diputada en sus redes sociales.
- El cruce expone la tensión entre el oficialismo y la Iglesia católica, marcando un distanciamiento que podría redefinir las relaciones políticas y el diálogo social a futuro.
La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine lanzó duras críticas contra el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, luego del tradicional Te Deum celebrado este 9 de Julio en la Catedral Metropolitana, en el marco del Día de la Independencia.
En su cuenta de la red social X (antes Twitter), la parlamentaria calificó al religioso de "peronista" y aseguró que sus sermones son "hipócritas y aburridos".
"Los discursos de Cuerva son hipócritas y aburridos. Un cargo tan importante para la fe de los católicos ocupado por una persona que intenta transmitir empatía y justicia y termina sonando arrogante y vacío", dijo.
Lilia Lemoine cruzó a Jorge García Cuerva tras el Tedeum por el 9 de Julio
En el mismo mensaje, profundizó sus cuestionamientos al arzobispo y recordó su experiencia como fiel católica. "No recuerdo sermones tan desmotivantes... y miren que fui a misa todas las semanas por 13 años consecutivos... la primera vez dije 'bueno, tuvo un mal día'... la segunda: 'ok, es peronista, entiendo su frustración' ahora ya... no hay excusa".
García Cuerva llamó a la unidad y advirtió sobre quienes se enriquecen "en cuevas de corrupción"
El arzobispo de Buenos Aires convocó a la unidad de los argentinos y lanzó duras críticas contra quienes se enriquecen "escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción". Lo hizo durante la homilía del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia, celebrado en la Catedral Metropolitana, con la presencia del mandatario libertario Javier Milei y parte de su Gabinete.
Tras la lectura del Evangelio, en la que eligió la parábola del buen samaritano, el arzobispo afirmó: “A veces, como sociedad argentina, recorremos caminos peligrosos, no por cuestiones geográficas, sino porque no nos llevan a ningún buen lugar, o nos meten en laberintos sin salida”. En ese marco, cuestionó a quienes “aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres, y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, consignó el diario La Nación.
Milei llegó a la Catedral caminando junto a sus ministros, luego de haber encabezado anoche la vigilia patria en la Casa Histórica de la Independencia, en Tucumán.
Al igual que en celebraciones anteriores, la vicepresidenta Victoria Villarruel no asistió a la ceremonia. La ex compañera de fórmula electoral optó por continuar su estadía en Tucumán para participar de las actividades por el Día de la Independencia. En cambio, sí estuvo presente el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien Milei saludó sonriente.
Al cierre de la homilía, García Cuerva exhortó a que los argentinos se comprometan a “caminar unidos hacia un desarrollo integral que tanto anhela nuestro pueblo”, y pidió “construir puentes donde algunos quieren levantar muros”, con gestos concretos de cercanía hacia quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. También sostuvo que “Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable, todos somos importantes”.
Con referencia al clima generado por el Mundial de fútbol, el arzobispo citó un mensaje de Lionel Messi y destacó el valor del trabajo colectivo. “Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos”, recordó.