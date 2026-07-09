Lilia Lemoine criticó el mensaje del arzobispo García Cuerva y lo tildó de "peronista"

Tras la lectura del Evangelio, en la que eligió la parábola del buen samaritano, el arzobispo afirmó: “A veces, como sociedad argentina, recorremos caminos peligrosos, no por cuestiones geográficas, sino porque no nos llevan a ningún buen lugar, o nos meten en laberintos sin salida”. En ese marco, cuestionó a quienes “aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres, y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, consignó el diario La Nación.