Política

Lilia Lemoine criticó el mensaje del arzobispo García Cuerva y lo tildó de "peronista"

La diputada libertaria cuestionó el mensaje que el religioso pronunció ante el presidente Javier Milei y otras autoridades nacionales.

LILIA LEMOINE. La diputada de La Libertad Avanza realizó explosivas criticas contra el arzobispo de Buenos Aires.
LILIA LEMOINE. La diputada de La Libertad Avanza realizó explosivas criticas contra el arzobispo de Buenos Aires. IMAGEN TOMADA DE LA NACIÓN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La diputada Lilia Lemoine tildó de 'peronista' y 'vacío' al arzobispo Jorge García Cuerva tras su sermón del 9 de Julio en la Catedral porteña, por considerarlo hipócrita.
  • Durante el tradicional Tedeum patrio ante Javier Milei, García Cuerva criticó la corrupción y la pobreza, lo que motivó el duro descargo de la diputada en sus redes sociales.
  • El cruce expone la tensión entre el oficialismo y la Iglesia católica, marcando un distanciamiento que podría redefinir las relaciones políticas y el diálogo social a futuro.
Resumen generado con IA

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine lanzó duras críticas contra el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, luego del tradicional Te Deum celebrado este 9 de Julio en la Catedral Metropolitana, en el marco del Día de la Independencia.

En su cuenta de la red social X (antes Twitter), la parlamentaria calificó al religioso de "peronista" y aseguró que sus sermones son "hipócritas y aburridos".

En Buenos Aires, Javier Milei participa del Tedeum en la Catedral por el Día de la Independencia

En Buenos Aires, Javier Milei participa del Tedeum en la Catedral por el Día de la Independencia

"Los discursos de Cuerva son hipócritas y aburridos. Un cargo tan importante para la fe de los católicos ocupado por una persona que intenta transmitir empatía y justicia y termina sonando arrogante y vacío", dijo. 

Lilia Lemoine cruzó a Jorge García Cuerva tras el Tedeum por el 9 de Julio

En el mismo mensaje, profundizó sus cuestionamientos al arzobispo y recordó su experiencia como fiel católica. "No recuerdo sermones tan desmotivantes... y miren que fui a misa todas las semanas por 13 años consecutivos... la primera vez dije 'bueno, tuvo un mal día'... la segunda: 'ok, es peronista, entiendo su frustración' ahora ya... no hay excusa".

García Cuerva llamó a la unidad y advirtió sobre quienes se enriquecen "en cuevas de corrupción"

El arzobispo de Buenos Aires convocó a la unidad de los argentinos y lanzó duras críticas contra quienes se enriquecen "escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción". Lo hizo durante la homilía del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia, celebrado en la Catedral Metropolitana, con la presencia del mandatario libertario Javier Milei y parte de su Gabinete.

Milei envió guiños a los gobernadores y abrió el juego para 2027

Milei envió guiños a los gobernadores y abrió el juego para 2027

Tras la lectura del Evangelio, en la que eligió la parábola del buen samaritano, el arzobispo afirmó: “A veces, como sociedad argentina, recorremos caminos peligrosos, no por cuestiones geográficas, sino porque no nos llevan a ningún buen lugar, o nos meten en laberintos sin salida”. En ese marco, cuestionó a quienes “aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres, y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, consignó el diario La Nación.

Milei llegó a la Catedral caminando junto a sus ministros, luego de haber encabezado anoche la vigilia patria en la Casa Histórica de la Independencia, en Tucumán.

Al igual que en celebraciones anteriores, la vicepresidenta Victoria Villarruel no asistió a la ceremonia. La ex compañera de fórmula electoral optó por continuar su estadía en Tucumán para participar de las actividades por el Día de la Independencia. En cambio, sí estuvo presente el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien Milei saludó sonriente.

Al cierre de la homilía, García Cuerva exhortó a que los argentinos se comprometan a “caminar unidos hacia un desarrollo integral que tanto anhela nuestro pueblo”, y pidió “construir puentes donde algunos quieren levantar muros”, con gestos concretos de cercanía hacia quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. También sostuvo que “Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable, todos somos importantes”.

Con referencia al clima generado por el Mundial de fútbol, el arzobispo citó un mensaje de Lionel Messi y destacó el valor del trabajo colectivo. “Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos”, recordó.

Temas Buenos AiresJavier MileiLilia Lemoine
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Justicia rechazó un pedido de Alberto Fernández y ratificó la investigación por violencia de género

La Justicia rechazó un pedido de Alberto Fernández y ratificó la investigación por violencia de género

Lo más popular
La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial
1

La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán
2

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
3

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán
4

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida
5

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida

Ranking notas premium
Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones
1

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades
2

Lionel Messi, Sofía Martínez y las nuevas masculinidades

Jaldo también patea con la derecha
3

Jaldo también patea con la derecha

Los abrazos que faltan
4

Los abrazos que faltan

Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector
5

Archivaron la denuncia penal contra la Junta Electoral de la UNT por la suspensión de la elección del rector

Más Noticias
En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán

Más de 10.000 personas participarán del tradicional desfile cívico-militar en el Parque 9 de Julio

Más de 10.000 personas participarán del tradicional desfile cívico-militar en el Parque 9 de Julio

Rossana Chahla cuestionó el discurso de Milei en Tucumán: El pacto fiscal no llegó al bolsillo de la gente

Rossana Chahla cuestionó el discurso de Milei en Tucumán: "El pacto fiscal no llegó al bolsillo de la gente"

Lisandro Catalán y un abrazo de tinte político con Javier Milei

Lisandro Catalán y un abrazo de tinte político con Javier Milei

El planteo de Jaldo en la vigilia del 9 de Julio: La macro mejora, pero la microeconomía todavía no arranca

El planteo de Jaldo en la vigilia del 9 de Julio: "La macro mejora, pero la microeconomía todavía no arranca"

Milei envió guiños a los gobernadores y abrió el juego para 2027

Milei envió guiños a los gobernadores y abrió el juego para 2027

Victoria Villarruel en Tucumán: “El país aún tiene muchas cosas por trabajar”

Victoria Villarruel en Tucumán: “El país aún tiene muchas cosas por trabajar”

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Comentarios