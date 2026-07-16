Planteo de la SAT para que no construyan nuevos edificios: “No se puede ir en contra del progreso”, dijo Garber

En la última audiencia pública por la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) para la Capital, la SAT alertó sobre las carencias que de manera progresiva irá sufriendo el servicio de agua, según un pronóstico mundial para 2050. Es por eso que, a través de su vicepresidente, Carlos Gallac, y del gerente de Planeamiento, Sergio López, el organismo manifestó que es necesario mejorar las condiciones de las instalaciones sanitarias antes de avanzar en la construcción de edificios en altura. Aquella inversión, calcularon, requeriría más de $15.000 millones para agua y cloaca.