Reforma del BCRA: Javier Milei expuso ante legisladores oficialistas los cinco ejes del proyecto
El mandatario encabezó una reunión de dos horas y media en la Casa Rosada. La iniciativa busca limitar el financiamiento al Tesoro, reforzar la autonomía de la entidad y redefinir sus objetivos, aunque todavía no tiene fecha de ingreso al Congreso.
Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei se reunió este lunes en Casa Rosada con legisladores oficialistas para avanzar en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).
- La iniciativa de Caputo, Sturzenegger y Bausili busca prohibir la emisión para financiar el déficit y limitar el rol del BCRA a la única tarea de preservar el valor de la moneda.
- La reforma endurecerá las condiciones para remover al directorio e implementará sanciones penales a funcionarios para garantizar una autonomía real frente al poder político.
El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este lunes una reunión de dos horas y media con legisladores oficialista en la Casa Rosada para presentar en detalle el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
El encuentro se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas y contó con la participación de Karina Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.
Los cinco ejes de la reforma del Banco Central
El primer punto que el Presidente destacó fue la necesidad de que el Banco Central vuelva a tener una única misión: preservar el valor de la moneda. La propuesta elimina de la Carta Orgánica los objetivos de estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico con equidad social incorporados en la reforma de 2012, al considerar que asignarle múltiples funciones a la política monetaria carece de sustento técnico.
El segundo eje, que Milei considera el más importante, establece la prohibición total de que el Banco Central financie al Tesoro, tanto de manera directa mediante adelantos transitorios como de forma indirecta. El proyecto podría incluir sanciones para funcionarios, directores del BCRA y legisladores que habiliten ese tipo de asistencia, una práctica que el Gobierno identifica como una de las principales causas de la inflación en la Argentina, consignó Todo Noticias.
El tercer cambio apunta a fortalecer la autonomía del Banco Central. Para ello, la iniciativa propone endurecer el procedimiento para remover al presidente de la entidad y a los integrantes de su directorio, con el objetivo de brindar mayor estabilidad institucional frente a los cambios de administración.
Restricciones a las utilidades y eliminación de las Letras Intransferibles
El cuarto punto limita la posibilidad de distribuir utilidades contables consideradas "ficticias", como las derivadas de la revaluación de las reservas por el tipo de cambio. Esos resultados pasarían a integrar una reserva técnica no distribuible, mientras que las ganancias por tenencia de bonos del Tesoro se destinarían a capitalizar el Banco Central. Solo una cláusula condicional permitiría distribuir dividendos si la inflación desciende por debajo de un umbral de referencia.
El quinto eje incorpora la eliminación de las Letras Intransferibles del Tesoro, un instrumento creado durante el kirchnerismo mediante el cual el Estado entrega títulos de deuda pública al Banco Central a cambio de reservas para afrontar vencimientos de deuda externa. Según el Gobierno, este mecanismo distorsiona el balance de la entidad y la mantiene en el rol de financista del Tesoro.
El proyecto fue elaborado por Milei junto con el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.