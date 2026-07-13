Reforma del BCRA: Javier Milei expuso ante legisladores oficialistas los cinco ejes del proyecto

El segundo eje, que Milei considera el más importante, establece la prohibición total de que el Banco Central financie al Tesoro, tanto de manera directa mediante adelantos transitorios como de forma indirecta. El proyecto podría incluir sanciones para funcionarios, directores del BCRA y legisladores que habiliten ese tipo de asistencia, una práctica que el Gobierno identifica como una de las principales causas de la inflación en la Argentina, consignó Todo Noticias.