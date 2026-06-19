Tensión libertaria: la madre de Victoria Villarruel cruzó a Javier y Karina Milei y habló de “celos”

Resumen para apurados
- Diana De Stefani, madre de la vicepresidenta Victoria Villarruel, criticó a Javier y Karina Milei al sugerir que sienten celos de la popularidad de su hija en el gobierno.
- Las declaraciones ocurrieron en entrevistas radiales antes del acto del Día de la Bandera, exponiendo el distanciamiento y la tensión interna dentro de La Libertad Avanza.
- Este cruce expone la fragilidad de la alianza gobernante y abre interrogantes sobre el futuro político de Villarruel para consolidar alianzas desde su posición de independencia.
La interna de La Libertad Avanza (LLA) sumó un nuevo capítulo. Este viernes, la madre de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Diana De Stefani, realizó fuertes declaraciones contra el presidente Javier Milei y su entorno.
En declaraciones radiales, De Stefani sostuvo que Villarruel “lo aconsejaba muy bien” al jefe de Estado y consideró que tanto Milei como su hermana, Karina Milei, sentirían celos de la titular del Senado.
Al ser consultada acerca de cómo se siente con el maltrato que recibió su hija por parte de Milei, respondió: “La verdad que tiene mucha cintura ella para llevar adelante esto y hasta se lo toma con humor. De parte de ella no hubo ninguna mala acción, ninguna traición, nada de eso”.
“Ella complementa y enaltece el Gobierno de Javier Milei porque tiene mucha categoría Victoria. Esa es la verdad. Me parece poco inteligente lo que hace el Presidente de no seguir tratándola y escuchándola porque ella lo aconsejaba muy bien”, subrayó durante una entrevista con Radio 2 de Santa Fe.
“Una dupla que encantaba a los argentinos”
De Stefani también recordó la etapa legislativa de la fórmula Milei–Villarruel: “Ellos hicieron una dupla que realmente le encantaba a los argentinos. Cuando fue de diputados era una combinación...Un entendimiento que realmente nos sorprendió. Llegaron al puesto que ambicionaban y que pase esto es incomprensible”.
En otro tramo de la entrevista, en diálogo con Radio 10, planteó posibles motivos del distanciamiento entre ambos dirigentes: “Porque ella tiene mucho arrastre, tiene muchos seguidores. Mucha gente a la que no le gustaba el estilo de milei lo votó por ella”.
Ante la repregunta sobre si el Presidente podría sentir celos, fue tajante: “Siento que sí, puede ser. Él o su hermana”. Y añadió que su hija le habría comentado otro aspecto del vínculo interno del Gobierno: “Lo que me dijo es que gobierna la hermana”.
El rol de Villarruel y su futuro político
En otro pasaje de la entrevista, la madre de la vicepresidenta destacó su desempeño: “Veo que está haciendo una trayectoria, un trabajo impecable. Es brillante. Realmente estoy muy satisfecha, muy contenta de cómo lo está llevando a cabo. Considero que es una dirigente excepcional”.
“Ella no tiene en realidad un inspirador, se hizo sola. Es realmente algo excepcional que llegue a tan alto cargo sin padrinos, sin hacer negocios, sin vinculaciones prácticamente”, dijo.
Por último, al ser consultada sobre el futuro político de Villarruel, señaló: “Ella irá viendo, porque el hecho de ser tan independiente es una fortaleza pero también una debilidad. Tendrá que ver hasta qué punto puede armar alianzas. Es muy difícil llegar a una instancia superior”.