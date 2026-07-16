Nueva línea de créditos del Banco Nación para financiar deudas de hasta $100 millones: ¿cómo solicitarlos?

Nuevos préstamos del BNA para saldar deudas

El Banco Nación permitirá reducir el monto de las cuotas y facilitar el ordenamiento de las finanzas personales. El plazo que se ofrece para financiar los préstamos es de hasta 120 meses. Se otorga bajo el índice UVA y contempla una opción de cobertura CER-CVS para adecuar las cuotas a la posibilidad de pago del cliente según sus ingresos. El pago mensual no podrá exceder el 25% del salario.