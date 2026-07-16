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Nueva línea de créditos del Banco Nación para financiar deudas de hasta $100 millones: ¿cómo solicitarlos?

Los niveles de morosidad en Argentina movilizaron a los bancos y financieras para activar préstamos y reacomodar los pagos de los clientes.

Nueva línea de créditos del Banco Nación para financiar deudas de hasta $100 millones: ¿cómo solicitarlos?
Foto: diariohoy.com
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Banco Nación lanzó en Argentina una línea de créditos de hasta $100 millones desde el 25 de junio para refinanciar deudas de clientes ante la creciente morosidad.
  • Aplica a deudores en situación 1 y 2 que cobren el sueldo en la entidad. Se financia a tasa UVA por hasta 120 meses, con cuotas que no superarán el 25% de los ingresos.
  • Esta iniciativa busca aliviar el sobreendeudamiento de los asalariados y reducir la morosidad bancaria, marcando una pauta de refinanciación en el complejo escenario económico.
Resumen generado con IA

Los clientes del Banco Nación con deudas pendientes de pago ahora tienen una nueva alternativa para cumplir con sus obligaciones. A raíz del aumento de la morosidad en Argentina, la entidad financiera habilitó una línea de créditos para clientes con deudas impagas. El objetivo es destinar el préstamo solicitado a refinanciar los montos impagos en condiciones más convenientes para los deudores.

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El BNA ofrece créditos para los deudores con tasas de interés más bajas y plazos de pago más extendidos para la cancelación. Pero la línea está disponible solo para un tipo de deudores y no para todos. Podrán solicitarlo quienes se encuentren en situación crediticia 1 o 2.

Nuevos préstamos del BNA para saldar deudas

El Banco Nación permitirá reducir el monto de las cuotas y facilitar el ordenamiento de las finanzas personales. El plazo que se ofrece para financiar los préstamos es de hasta 120 meses. Se otorga bajo el índice UVA y contempla una opción de cobertura CER-CVS para adecuar las cuotas a la posibilidad de pago del cliente según sus ingresos. El pago mensual no podrá exceder el 25% del salario.

Los préstamos se financiarán con una tasa UVA+12% TNA para deudas desde 30 a 90 días de atraso –situación crediticia 1– y de UVA+14% TNA para deudas con más de 90 días de atraso en situación irregular –situación crediticia 2–.

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La deuda podrá ser financiada al 100% siempre que no exceda el límite impuesto. El BNA contempló deudas de hasta $100 millones. Los clientes no recibirán el dinero, sino que está pensado únicamente para el pago de la deuda, la cual se cancelará de forma automática.

Cómo solicitar el préstamo del Banco Nación para deudas

Solo podrán acceder a la línea de crédito quienes perciban sus haberes en el Banco Nación. Quienes no lo hagan, podrán trasladar el pago de su sueldo a esta entidad. Una de las condiciones a cumplir para acceder a la refinanciación es no tener deudas judicializadas. Además, deberán cumplir con los requisitos de evaluación crediticia previstos por el banco.

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Quienes quieran hacer la solicitud pueden gestionarla en las sucursales del BNA desde el 25 de junio. También se puede consultar desde el sitio oficial del banco y desde su Contact Center, el centro de atención virtual para los clientes.

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