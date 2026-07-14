El gobierno de Milei atribuyó el aumento de la morosidad al desconocimiento en el manejo del crédito

En ese marco, Ravier insistió en que el sistema financiero también atraviesa un proceso de adaptación y aseguró que las entidades buscan refinanciar a quienes presentan dificultades para cumplir con sus obligaciones. "El banco está tratando de refinanciar a esas personas", reiteró, al sostener que el objetivo es evitar que los atrasos se transformen en incumplimientos permanentes.