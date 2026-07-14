Política

El gobierno de Milei atribuyó el aumento de la morosidad al desconocimiento en el manejo del crédito

"La gente misma se expone a un riesgo simplemente por no saber cómo administrar sus ingresos", dijo el vocero presidencial.

Adrián Ravier, vocero presidencial. CAPTURA DE VIDEO
Adrián Ravier, vocero presidencial. CAPTURA DE VIDEO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El vocero Adrián Ravier afirmó hoy en Buenos Aires que el gobierno de Milei atribuye el alza de la morosidad a la falta de experiencia de los usuarios en el manejo de créditos.
  • Tras años de exclusión financiera por la alta inflación, el reciente aumento de la mora en tarjetas y préstamos llevó a los bancos a iniciar procesos de refinanciación.
  • El oficialismo proyecta esto como una transición lógica hacia una economía con mayor financiamiento y descarta que represente un deterioro en los ingresos de los hogares.
Resumen generado con IA

En medio del aumento de la morosidad de las familias en el sistema financiero, el gobierno de Javier Milei relativizó el fenómeno y lo vinculó con un proceso de adaptación de los argentinos al regreso del crédito. 

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que muchos de los incumplimientos obedecen a la falta de experiencia en el manejo del endeudamiento y afirmó que, en algunos casos, "la gente misma se expone a un riesgo simplemente por no saber cómo administrar sus ingresos".

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Durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada, en Buenos Aires, el funcionario planteó que la reapertura del acceso al financiamiento para amplios sectores de la población abrió una nueva etapa en la que tanto las entidades financieras como los tomadores de crédito deben adaptarse a un escenario distinto al de los últimos años.

"Esta Argentina, que recupera el crédito, inicia un proceso de aprendizaje tanto de los bancos como de las personas", señaló Ravier. En ese sentido, indicó que las entidades financieras "están tratando de refinanciar a esas personas", mientras que los usuarios deben aprender "hasta dónde pueden tomar crédito".

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El vocero sostuvo que durante los años de alta inflación y restricciones económicas muchas familias permanecieron prácticamente excluidas del financiamiento formal, por lo que ahora enfrentan el desafío de incorporar nuevas herramientas de crédito. "Tenemos que nosotros mismos, los individuos, que antes no podíamos acceder a préstamos, aprender", expresó.

En esa línea, remarcó que una parte de los problemas de pago no necesariamente responde a un deterioro de los ingresos, sino a errores en la administración financiera. "El problema muchas veces es no saber administrar los ingresos", afirmó, según consignó el diario "Ámbito".

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Las declaraciones de Ravier se producen luego de que distintos indicadores reflejaran un incremento de la mora, especialmente en préstamos personales y financiaciones con tarjetas de crédito, en un contexto de expansión del crédito al consumo impulsado por la desaceleración de la inflación y la recomposición del sistema financiero.

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En el gobierno libertario sostienen que este comportamiento forma parte de una etapa de transición hacia una economía con mayor acceso al financiamiento. Bajo esa interpretación, el aumento de la morosidad sería una consecuencia esperable del regreso del crédito y no necesariamente un reflejo de un deterioro en la capacidad de pago de los hogares.

En ese marco, Ravier insistió en que el sistema financiero también atraviesa un proceso de adaptación y aseguró que las entidades buscan refinanciar a quienes presentan dificultades para cumplir con sus obligaciones. "El banco está tratando de refinanciar a esas personas", reiteró, al sostener que el objetivo es evitar que los atrasos se transformen en incumplimientos permanentes.

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