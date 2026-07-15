ARCA lanzó un plan de pagos para regularizar deudas: quiénes pueden acceder y cómo pagar hasta en 18 cuotas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) puso en marcha un nuevo régimen especial de facilidades de pago destinado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro. La medida quedó establecida mediante la Resolución General 5875/2026 y busca permitir la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026, además de multas e intereses.