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España vive el verano más cálido en décadas

“Prácticamente todos los días del verano de 2026 hasta ahora han registrado temperaturas superiores al promedio normal en el conjunto de España”, señaló la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La España peninsular registró temperaturas medias diarias más altas y la temperatura mínima media más elevada para el mes de junio desde 1950.
La España peninsular registró temperaturas medias diarias más altas y la temperatura mínima media más elevada para el mes de junio desde 1950.
15 Julio 2026

MADRID, España.- La península española vivió su primera mitad de verano más calurosa desde que se tienen registros, en 1961, por dos olas de calor que dispararon las temperaturas, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La temperatura media entre el 1 de junio y el 15 de julio fue de 24,5 °C -3,3 °C por encima de los 21,2 °C correspondientes al periodo de referencia 1991-2020-, indicó el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo.

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Las temperaturas para ayer y el miércoles se calcularon usando previsiones, pero “aunque pueda haber alguna pequeña diferencia entre lo observado y lo pronosticado, apenas influirá en el análisis”, precisó el vocero.

“Prácticamente todos los días del verano de 2026 hasta ahora han registrado temperaturas superiores al promedio normal en el conjunto de España”, señaló la Aemet en X. Este periodo se caracterizó por una ola de calor excepcional a finales de junio que batió récords en toda Europa y que se ha relacionado con miles de muertes.

La España peninsular registró temperaturas medias diarias más altas y la temperatura mínima media más elevada para el mes de junio desde 1950.

El calor extremo llegó inusualmente pronto a un país que se encuentra en primera línea frente al cambio climático y que suele sufrir altas temperaturas en julio y agosto. También activó la alerta máxima en regiones del norte, como Cantabria y el País Vasco, que normalmente se libran del calor más intenso.

Cambio climático

Los científicos afirman que el cambio climático provocado por el ser humano está aumentando la duración, intensidad y frecuencia de las olas de calor, que resecan la vegetación y hacen que aumente la probabilidad de incendios forestales.

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Un feroz incendio que se inició el jueves en la provincia de Almería, al sureste del país, se cobró la vida de 13 personas. Fue el incendio forestal más mortífero de España en los últimos tiempos. Hoy entra en vigor otra alerta roja por calor en algunas zonas de las regiones de la Comunidad Valenciana y Aragón.

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