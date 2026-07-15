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Recuerdos fotográficos: cuando el cierre del bar El Bocha dejó un vacío en la ciudad

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: cuando el cierre del bar El Bocha dejó un vacío en la ciudad
Por Jorge Olmos Sgrosso 15 Julio 2026

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