El futuro del país se define en las aulas

La reciente difusión de los resultados de las Pruebas Aprender ha vuelto a colocar sobre la mesa una realidad que no por conocida deja de ser alarmante. Si bien los datos presentados a principios de julio muestran un leve respiro y un punto de partida para el debate, el panorama general sigue siendo un llamado de atención urgente para toda la sociedad civil y la dirigencia política.
Los números no son simples estadísticas aisladas; representan el diagnóstico real del capital intelectual y social con el que Argentina pretende construir su mañana. En el área de Lengua se registró una mejora moderada y valiosa, alcanzando un 76,9% de estudiantes en niveles satisfactorios o avanzados, lo que representa una recuperación de más de diez puntos porcentuales en comparación con las mediciones previas. Este repunte demuestra que cuando se aplican enfoques claros vinculados a la alfabetización y la comprensión de textos, los alumnos responden de manera positiva. No obstante, este avance no debe dar lugar a la autocomplacencia, sino servir como evidencia de que los procesos educativos pueden encauzarse si existe una dirección pedagógica sostenida.
La contraofensiva de la realidad llega de la mano de la Matemática, que se consolida año tras año como la gran deuda interna de nuestro sistema de enseñanza. Con apenas un 55% de aprobación promedio a nivel nacional en el cierre de la primaria, casi la mitad de nuestros niños finaliza esta etapa obligatoria sin poder resolver operaciones abstractas o lógicas básicas para su desarrollo diario.
Esta alarmante fragilidad se profundiza exponencialmente al observar los trayectos de la escuela secundaria, lo que evidencia un estancamiento estructural que mutila las herramientas de pensamiento crítico y resolución de problemas en las nuevas generaciones. Detrás de estos porcentajes se esconde, además, una profunda brecha socioeconómica y geográfica que fragmenta el territorio nacional.
El rendimiento escolar sigue estando peligrosamente condicionado por el contexto de vulnerabilidad social de las familias, el tipo de gestión del establecimiento y los recursos de cada provincia. Un país que aspira a un desarrollo equitativo no puede permitir que el código postal o el ingreso del hogar determinen si un joven comprenderá un texto o si sabrá calcular un porcentaje; la educación debe volver a ser el gran igualador social de la Argentina. Revertir esta inercia requiere mucho más que declamaciones políticas o parches curriculares de ocasión; demanda una inversión económica real, inteligente y sostenida en el tiempo. Financiar la educación no es un gasto corriente ni una variable de ajuste fiscal; es el financiamiento directo de la infraestructura tecnológica, los materiales pedagógicos actualizados y la dignificación de la formación docente.
Para exigir mayores estándares y resultados de calidad a los estudiantes, el Estado y las provincias deben asegurar primero las condiciones materiales mínimas indispensables que hacen posible el acto de enseñar y aprender.
La historia moderna ha demostrado de manera incansable que las naciones que logran dar el salto hacia el desarrollo lo hacen apostando de forma irrestricta a sus aulas. No existe posibilidad de progreso económico, innovación tecnológica ni estabilidad democrática sin una base educativa sólida que sostenga el entramado productivo. Priorizar la inversión en educación y elevar las metas de aprendizaje de nuestros jóvenes es, en última instancia, la única alternativa real para asegurar que el país tenga un futuro viable, soberano y próspero.