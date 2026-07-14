El futuro del país se define en las aulas

El rendimiento escolar sigue estando peligrosamente condicionado por el contexto de vulnerabilidad social de las familias, el tipo de gestión del establecimiento y los recursos de cada provincia. Un país que aspira a un desarrollo equitativo no puede permitir que el código postal o el ingreso del hogar determinen si un joven comprenderá un texto o si sabrá calcular un porcentaje; la educación debe volver a ser el gran igualador social de la Argentina. Revertir esta inercia requiere mucho más que declamaciones políticas o parches curriculares de ocasión; demanda una inversión económica real, inteligente y sostenida en el tiempo. Financiar la educación no es un gasto corriente ni una variable de ajuste fiscal; es el financiamiento directo de la infraestructura tecnológica, los materiales pedagógicos actualizados y la dignificación de la formación docente.