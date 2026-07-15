Opinión Las tensiones de una semana de emociones La calma se instaló en el poder luego de la visita presidencial. Sin cambios hasta nuevo aviso y un fortalecimiento de la gestión. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Marcelo Aguaysol 15 Julio 2026 Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánBuenos AiresOsvaldo JaldoLuis CaputoJavier MileiVictoria VillarruelKarina Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Los 10 Mandamientos del Homo Augmentus: Vida y Muerte de la humanidad Ningún atajo: el desarrollo se construye empresa por empresa Agua para el presente, naturaleza para el futuro Recuerdos fotográficos: 1927. Santiago Bernabéu manda un saludo a los tucumanos Recuerdos fotográficos: la estatua Parábola, bajo la nevada de 1920 en la plaza Independencia