Opinión

Las tensiones de una semana de emociones

Las tensiones de una semana de emociones

La calma se instaló en el poder luego de la visita presidencial. Sin cambios hasta nuevo aviso y un fortalecimiento de la gestión.

Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol 15 Julio 2026

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