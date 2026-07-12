Conmoción en España: tras el mortal incendio forestal sólo quedó un pueblo fantasma

BÉDAR (España).- Los bomberos que combaten un incendio forestal en el sur de España en el que murieron 12 personas comenzaron a controlar las llamas ayer, mientras el pueblo más afectado seguía desierto, con la vegetación en cenizas y las casas ennegrecidas tras el infierno que obligó a sus aterrorizados habitantes a huir de sus hogares.
Unos 500 bomberos, apoyados por más de 20 aeronaves de descarga de agua, trabajan en la extinción del incendio que estalló en la zona de Los Gallardos, en la región de Andalucía.
Vientos más suaves y niveles más altos de humedad en el aire permitieron a los bomberos atacar directamente las llamas por primera vez, según las autoridades.
“El fuego no ha avanzado nada”, celebró al final de la jornada el ministro español de Presidencia, Félix Bolaños, desplazado a la zona. Según él, las hectáreas arrasadas se mantenían en 6.600 y existía una “perspectiva favorable” de estabilizar el incendio en las próximas horas, si las condiciones no empeoran.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitará la zona mañana.
El incendio forestal -uno de los más mortíferos en la historia reciente de España- obligó a evacuar a unas 1.500 personas en un área de orografía escarpada. “Se veían las llamas. Esto ha sido tremendo. Mucho miedo. Y todavía lo tenemos en el cuerpo”, relató Manoli Ramos, concejal del Ayuntamiento de Bédar.
El municipio era en la tarde de ayer un pueblo fantasma, con casi todos sus vecinos evacuados y la policía cortando el acceso por la carretera principal.
Infierno
“En el 2012 hubo un gran incendio aquí en el pueblo. Desalojaron (...), pero al otro día ya los mandaron al pueblo, a las casas, y bien. Pero este ha sido horroroso. Ha sido un infierno”, contó Ramos, de 72 años.
Los 12 fallecidos se vieron cercados por el fuego cuando trataban de huir de las llamas. También hay ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad, según las autoridades, que evitan dar una cifra de desaparecidos.
“Debemos ser prudentes a la hora de trasladar que existen 23 desaparecidos, no es eso”, pidió. “Estamos hablando de personas que sus familiares no pueden contactar con ellos, pero pueden estar en albergues”.
Ayer, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores informó de que una nacional está desaparecida. Su “identificación está en curso por parte de las autoridades españolas”. “Le dije a mi mujer: ‘sal rápido, deja todo, sal rápido’. Y en lo que tardé en decir eso, me vi rodeado por una bola de fuego. No pude hacer más que salir corriendo. Y allí perdí el contacto con mi mujer”, contó al canal TF1 el francés Jérôme Navarro.
La pareja estaba de vacaciones en la región. “Nadie vino a avisarnos. Nos quedamos atrapados, acorralados” por el fuego, explicó.
Esperanzador
Tras horas sin hallar más víctimas, las autoridades mantienen la esperanza de no recibir peores noticias.
“La Guardia Civil había peinado todas las zonas y nos trasladaba que no había encontrado ninguna persona más. Eso no evita ni quiere decir que no pueda ocurrir, pero lógicamente es esperanzador”, indicó el responsable andaluz de Emergencias, Antonio Sanz.
Por el momento, la Guardia Civil recibió siete denuncias de desaparición, explicó, pero hasta que no se completen las autopsias e identificaciones de los cuerpos encontrados no podrá establecerse un balance definitivo.
Ola de calor
Europa y EE.UU. en alerta
Las temperaturas pulverizan récords centenarios en Francia (con zonas con más de 40° desde hace varios días), Reino Unido, España e Irlanda. Adolescentes ahogados en lagos y víctimas durante competencias deportivas encabezan el balance, en lo que es la tercera ola de calor que se registra desde mayo. En tanto, en EE.UU., una nueva masa de aire cálido se instaló sobre las Montañas Rocosas y las llanuras del norte del país con temperaturas previstas por encima de los 40 °C.