Conmoción en España: tras el mortal incendio forestal sólo quedó un pueblo fantasma

Ayer, el Ministerio francés de Asuntos Exteriores informó de que una nacional está desaparecida. Su “identificación está en curso por parte de las autoridades españolas”. “Le dije a mi mujer: ‘sal rápido, deja todo, sal rápido’. Y en lo que tardé en decir eso, me vi rodeado por una bola de fuego. No pude hacer más que salir corriendo. Y allí perdí el contacto con mi mujer”, contó al canal TF1 el francés Jérôme Navarro.