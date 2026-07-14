Cartas de lectores: Educar no es un gasto

La llamada “educación libre” que promueve Alberto Benegas Lynch y respalda el gobierno de Javier Milei parte de una premisa peligrosa: reducir el rol del Estado en la formación de las futuras generaciones. Detrás del discurso de la libertad se esconde el riesgo de transformar un derecho esencial en una mercancía. Cuando el Estado se retira, el analfabetismo deja de ser una realidad que debe combatirse para convertirse en una consecuencia aceptada de las desigualdades. Una nación que naturaliza que miles de niños y jóvenes queden fuera del sistema educativo renuncia a construir un futuro con igualdad de oportunidades. Argentina es reconocida por haber formado, desde la escuela pública y la universidad gratuita, profesionales que hoy prestigian al país en todo el mundo. Ese legado no nació del mercado, sino de un Estado que entendió que la educación es una inversión estratégica y no un gasto. La libertad no consiste en abandonar a quienes menos tienen. La verdadera libertad se construye garantizando que todos puedan acceder a una educación de calidad. Porque una sociedad que ahorra en educación termina pagando el costo de la ignorancia, la desigualdad y la exclusión.